Türk denizcilik tarihinin en önemli ismi, Barbaros kardeşlerinin en büyüğü İshak Reis’in hayatı merak ediliyor. Hızır Reis ile Oruç Reis'in ağabeyi olan İshak Reis, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile birlikte gündeme geldi ve hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, İshak Reis kimdir? İshak Reis nasıl ve ne zaman öldü?

Tarihe damga vurmuş Türk denizcileri arasında yer alan İshak Reis Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle yeniden gündeme geldi. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Kaptan-ı Deryası unvanını elinde bulunduran Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşleri, Türk denizciliği ileri bir noktaya taşımış, Akdeniz'in 'Türk Gölü' olarak da anılmasını katkı sağlamıştır. Peki, İshak Reis kimdir? Barbaros kardeşlerin en büyüğü ne zaman, nasıl öldü? Barbaros İshak Reis’in hayatı…

İSHAK REİS KİMDİR?

İshak Reis, Türk denizciliğinin gelişmesinde büyük pay sahibi olan Barbaros kardeşler içinde en büyüğüdür.

Akdeniz'de Türk denizciliğinin gelişmesini büyük katkılar sağlayan İshak Reis, Hızır Reis ve Oruç Reis, Osmanlı adına Kuzey Afrika'da toprak elde etmiştir.

İspanyollar'a karşı savaşarak Cezayir'i denetim altına almışlardır.

İshak Reis, Midilli fatihlerinden olan ve Selanik'in Vardar Ağaları'ndan olan, Türk ya da Arnavut olduğu düşünülen Vardari Yakup Ağa'nın en büyük oğlu olarak öne çıkar.

Yakup Ağa'nın çömlekçilik işini bir süre kadar İshak Reis devam ettirmiş, Midilli'de de kalarak mali işlerin kontrolü ile yakinen ilgilenmiştir.

İSHAK REİS NASIL ÖLDÜ?

İspanyollar'a karşı savaşarak Cezayir'i denetim altına almışlardır. İspanyollar'ın Araplarla birleşerek Cezayir'i geri almak üzere saldırdığı esnada İshak Reis Oruç Reis'le birlikte öldürülmüştür.

Mezarı ise Fas toprakları içerisinde yer alan Ujda kentindedir.