İSG sınavı ertelendi mi? ÖSYM duyuruları 2021: 3 sınavı ertelendi! İSG ne zaman yapılacak, İSG sınavı olacak mı?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı sınavı tarihi merak ediliyordu. İSG sınavı ertelendi mi, sorusu yanıt buldu. ÖSYM Başkanlığı, 2021 İSG sınavı, 2021/4 e-YDS İngilizce sınavı ile 2021/5 e-YDS Yunanca ve Bulgarca sınav tarihlerini değiştirdiğini açıkladı. İSG ne zaman yapılacak, İSG sınavı olacak mı?
İSG NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-İSG/1, e-YDS 2021/4 (İngilizce) ile e-YDS 2021/5 (Yunanca/Bulgarca) Sınavlarına İlişkin Açıklama
8 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/4 İngilizce) 22 Mayıs 2021 tarihinde,9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca) 23 Mayıs 2021 tarihinde,
9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen 2021 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2021-İSG/1) 30 Mayıs 2021 tarihinde yapılmasına ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. 2021 Yılı ÖSYM Sınav Takvimi bu doğrultuda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.