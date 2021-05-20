İSG sınav giriş belgesi nasıl alınır? İSG sınava giriş belgeleri erişime açıldı
20 Mayıs 2021 Perşembe - 14:34 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 14:34
İSG sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sorusu yanıt buldu. 30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, İSG sınav giriş belgesi nasıl alınır?
İSG sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 20 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
30 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-İSG/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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