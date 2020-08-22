İSDEM devreye alındı, yeni dönem başladı! Resmen ihbar yağdı...

Vatandaşlar, karşılaştıkları Kovid-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden bildirebilecekler. Dün itibariyle İSDEM uygulaması devreye alındı. 1 günde bin 159 ihbar geldi. İl/ilçe salgın denetim merkezleri 7/24 esasına göre faaliyet gösterecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

İçişleri Bakanlığınca Kovid -19 Tedbirleri Kapsamında hayata geçirilen İl Sağlık Denetim Merkezi uygulamasına ihbarlar gelmeye başladı.

Artık vatandaşlar, karşılaştıkları Kovid-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden bildirerek, 112, 155, 156 çağrı numaralarını arayarak veya valilik/kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak il/ilçe salgın denetim merkezlerine anında iletebiliyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

"Dün itibariyle ihbarların alınmaya başladığı İSDEM uygulamasına, bir günde bin 159 ihbar gelirken, bir gün içerisinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerince İSDEM yazılımı üzerinden gerçekleştirilen denetim (ihbar üzerinden veya resen) sayısı da 5 bin 243 oldu.

Kovid-19 salgını ile mücadelenin başarısı ve salgının yayılımının kontrol altında tutulması açısından içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması büyük önem taşıyor.

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığıca 20 Ağustos’ta valiliklere gönderilen genelge ile salgınla mücadele açısından yeni bir dönem başlatıldı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında sağlanan veri entegrasyonları ile gerek denetim faaliyetleri yürüten ekiplere anlık ve güncel veri aktarılırken gerekse denetim faaliyetlerinin ilçe, il ve ülke genelinde anlık planlama, yönlendirme ve takibi yapılabilmesine imkan sağlandı.

ÜLKE GENELİNDE İSDEM YAYGINLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığınca daha önce Kırıkkale 'de pilot uygulama olarak devreye alınan İl Salgın Denetim Merkezi uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılarak dün itibariyle tüm il/ilçe salgın denetim merkezlerinin kurulumu sağlandı. İllerde valinin gözetiminde vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın koordinasyonunda faaliyet gösteren il/ilçe salgın denetim merkezlerinin işyeri ya da mahalle denetim ekiplerinin sevk ve idaresi sağlanacak.

7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE FAALİYET YÜRÜTÜLECEK

Ülke genelinde dün devreye alınan İSDEM üzerinden şu ana kadar 17 bin 993 denetim ekibi ve bu ekiplerde görevli olan 65 bin 184 kişinin yetkilendirilmesinin valilik ve kaymakamlıklarca yapıldı. Denetim planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmakla görevli il/ilçe salgın denetim merkezlerinin 7/24 esasına göre faaliyet gösterecek. Bu amaçla gerekli görevlendirme ile yetkilendirme işlemleri valilik ve kaymakamlarca tamamlandı.

ETKİN İHBAR VE ŞİKAYET MEKANİZMASI OLUŞTURULDU

Vatandaşların, karşılaştıkları Kovid-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, HES uygulaması üzerinden bildirerek, 112, 155,156 çağrı numaralarını arayarak veya valilik/kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak il/ilçe salgın denetim merkezlerine anında iletebilecek.

Ayrıca 25 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip HES uygulamasından fotoğraf veya video çekerek de yapılabilecek ihbar ve şikayetlerin İSDEM uygulaması aracılığıyla il/ilçe salgın denetim merkezlerine iletilebilmesi için Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasındaki gerekli entegrasyon çalışmaları tamamlandı.

İl/İlçe salgın denetim merkezlerinin, 112, 155, 156 veya HES uygulaması üzerinden kendisine ulaşan ihbar ve şikayetleri konusuna göre ilgili iş yeri denetim ekibi veya mahalle denetim ekibine ulaştıracak. Bu ekipler, ihbar/şikayete konu olayını yerinde incelemelerde bulunacak, aykırılık tespit edilmesi durumunda gerekli idari/adli iş ve işlemler başlatılacak.

İSDEM'E BİR GÜNDE BİN 159 İHBAR GELDİ

Ülke genelinde İSDEM uygulamasını hayata geçeli bir gün olması ve vatandaşlar tarafından yeterince bilinmemesine rağmen bin 159 ihbar/şikayet ulaştı. Yine son bir gün içerisinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerince İSDEM yazılımı üzerinden gerçekleştirilen denetim sayısı da 5 bin 243 oldu.