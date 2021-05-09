Kaza, saat 15.00 sıralarında Kelahmet Mahallesi'ndeki grup yolunda meydana geldi. Durmuş Köse yönetimindeki, içerisinde 12 tarım işçisi bulunan 58 ACG 501 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır, 7 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Haberler »
- Yaşam Haberleri »
- İşçilerini taşıyan minibüs şarampole düştü: 2'si ağır 7 yaralı
İşçilerini taşıyan minibüs şarampole düştü: 2'si ağır 7 yaralı
DHA | 09 Mayıs 2021 Pazar - 17:18 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 17:20