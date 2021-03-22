İşçi ve işverene müjde! Resmen duyuruldu ve belli oldu

İşçi ve işveren için müjde! Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Devam edecek, tarih belli oldu. Bakan Selçuk güzel gelişmeyi duyurdu. Desteğin 30 Haziran'a kadar süreceği belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan normalleşme desteğine ilişkin açıklama yapıldı. Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin ay sonunda biteceğini bildirirken, işçi ve işverenleri yakından ilgilendiren normalleşme desteğinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar süreceğini, SGK'ya ödenecek primlerde mahsuplaşma yapılacağını belirtti. Normalleşen işverenlere işçi başına günlük 44.72 TL, aylık 1341.56 TL’ye kadar destek sağlanıyor. İşte bakanın öne çıkan açıklamaları...

Yüz binlerce kişi için sevindiren gelişmeyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Bakan Selçuk ay sonunda sona erecek olan Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili "Sonrasında işverenlere yönelik normalleşme desteği sürecek. İşverenlerimize kısa çalışmada kaldıkları süre altı ayı geçmemek üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar normalleşme desteği vereceğiz. Bu kapsamda SGK 'ya ödeyecekleri primler konusunda mahsuplaşma yapacağız" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in de aralarında yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile sohbetinde Kısa Çalışma Ödeneği'nden Sosyal Koruma Kalkanına, yeni istihdam politikalarından yapılan çalışmalara kadar özetle şu değerlendirmelerde bulundu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

"Kısa Çalışma Ödeneği, Covid-19 nedeniyle şartları kolaylaştırılarak özel olarak verildi. Kısa Çalışma Ödeneği uzun vadeli bir teşvikten ziyade geçici bir destektir. Normalleşmeye geçince uygulama kalkacak. Normalleşme desteği ve diğer SGK teşvikleri sürecek.

Salgın sürecinde, İstihdam Kalkanı adı altında birçok paket açıkladık. Kısa Çalışma Ödeneği için 30 milyar lira kaynak aktardık. Türkiye'de yaklaşık 1.9 milyon işyeri bulunuyor. Yüzde 26'sı başvurmuş. Yani Türkiye'de 4 işletmeden sadece 1'i kısa çalışmaya ihtiyaç duymuş.

3.2 MİLYONDAN 1.3 MİLYONA GERİLEDİ

Sektörel bazda bakıldığında en fazla imalat, toptan ve perakende ticaret ile konaklama ve yiyecek faaliyetleri sektörlerinde çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlandı.

EN FAZLA İSTANBUL, BURSA VE ANKARA YARARLANDI

En fazla İstanbul, Bursa ve Ankara illeri yaralanırken, il düzeyinde kısa çalışmadan yararlanma oranı en yüksek olan imalat sanayinin yoğun olduğu Bursa, Antalya ve Tekirdağ oldu.

2020 yılı Nisan ayında 3.2 milyon kişi Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalanırken, Şubat ayında bu sayı 1.3 milyon kişiye geriledi.

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ'NDE SEKTÖREL DAĞILIMLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Yine, 2020 yılı Nisan ayında ülke genelinde SGK 4/a özel sektör sigortalısının yüzde 26'sı Kısa Çalışma Ödeneği alırken, 2021 Şubat ayında bu oran yüzde 9,9'a geriledi. Kısa Çalışma Ödeneği'nde sektörel dağılımları yakından takip ediyoruz.

Şu anda imalat ve sanayi sektörlerinin toparlandığını görüyoruz. Bu bize aynı zamanda seyrin nereye doğru gideceğini gösterecek öncü bir işaret olacak. Burada istihdamın korunması anlamında işverenlere de görev düşüyor.

GÜNDE 100 BİN BAŞVURU

En yoğun senede 100 bin kısa çalışma başvuru almışız. Bu dönemde ise günde 100 bin başvuru aldığımız dönemler oldu.

Fesih kısıtı ile birlikte Nakdi Ücret Desteğimiz de sürecek. Sosyal Koruma Kalkanı'yla ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefledik. Şartları taşıyan kısa çalışma alıyor, bu şartı taşımayan da nakdi ücret alıyor. Dolayısıyla iş akdi olanları devlet 12 ay boyunca destekledi.

"2.5 MİLYON KİŞİYE TOPLAMDA 9 MİLYAR ÖDEME YAPILDI"

Sosyal Koruma Kalkanı'nı çok önemsiyoruz. Sosyal güvenliğin, sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların birleştiği bir paket oldu. 6 milyon hanemize 8 milyar lira destek sağladık. Kısa Çalışma Ödeneği'nde 30 milyar lira kaynak aktardık. Nakdi Ücret Desteğinde ise 2.5 milyon kişiye toplamda 9 milyar ödeme yapıldı.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ SADELEŞECEK

İstihdamı korumak Türk-İş, Hak-İş, TOBB, TİSK ve kamudan oluşan yeni bir çalışma grubu oluşturduk. Uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan 10-12 kişilik bir ekip olacak.

İstihdamın korunması noktasında politikalar üretilecek. Devletin getirdiği önerilerle sınırlı kalmadan, işçi ve işverenin mutabık kaldıkları önerileri değerlendireceğiz.

"KULLANICI DOSTU BİR SİSTEM OLUŞTURACAĞIZ"

SGK'da 23 ayrı teşvikimiz var. Teşviklerin sadeleştirilmesi konusunda bir çalışmamız olacak. İşverenin daha kolay anlayabileceği kullanıcı dostu bir sistem oluşturacağız. Bir şekle dönüştüreceğiz. Artık makineleşmenin yoğun bir şekilde olacağı döneme gireceğiz."