Maaşlar yükseliyor! Zam oranları...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Maaşlar yükselecek. İşçi, memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes bu haberi bekliyordu. Kim kaç lira zam alacak? Memur maaşları ne kadar olacak? Zamla birlikte emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Yeni Ekonomi Programı (YEP) verilerine göre, yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 10,5 oldu. Buna rakama bağlı olarak, 2020 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı 4,49 olarak gerçekleşecek. 2020 yıl sonu enflasyon beklentisi YEP enflasyon beklentisiyle aynı olursa işçi, memur, emekli maaşlarında önemli bir artış olacak. İşte Ocak 2021 emekli, işçi ve memur maaşı zam oranları...

Milyonlarca emeklinin, işçinin ve memur un gözü kulağı maaş zammında. İşçi, memur ve emeklilerin gözü ocak ayında açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. Tüm emeklilerin maaşı ocak ayında artacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Maaşları 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranını merak ederken, enflasyon verileriyle ilgili ilk ipucu da geldi.

Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmasının ardından 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme tahminleri de açıklandı. Bakan Albayrak, enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 10,5’e gerilemesi, 2021 yıl sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4,9 düzeyine gerilemesi hedeflendiğini açıkladı.

Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) enflasyon tahminlerinin açıklanmasının ardından işçi, memur, memur emeklisi, işçi emeklisi maaşlarında 2021 zam oranı tahminleri yapılmaya başlandı. Peki, Kim kaç lira zam alacak? Memur maaşları ne kadar olacak? Zamla birlikte emeklilerin maaşı ne kadar artacak? İşte 2021 emekli, memur ve işçi zam oranları...

Memur ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı zam ve enflasyon farkında. Peki tahminler ve rakamlar ne yönde? Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanmasının ardından 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme tahminleri de açıklandı. Milyonlarca emeklinin, işçinin ve memurun gözü kulağı maaş zammına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon tahminine göre yüzde 4.49 olacak. Emekli maaşlarında 286 liraya kadar artış yaşanacak.

Yeni Ekonomi Programı'nda 2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 10.5 olarak yer aldı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.49 olacak.

2021 MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurlara, memur emeklilerine ocakta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünüyor. Yeni Ekonomi Paketi’ndeki TÜFE tahminine göre enflasyon farkı ile memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı artabilecek. YEP’teki yüzde 10,5'lik tahmin, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4,49 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, ocak zammı yüzde 0,49 enflasyon farkıyla yüzde 3,49'a çıkacak.

Yüzde 3,49'a enflasyon farkı oluşursa en düşük memur maaşı 3 bin 849 TL, memur emeklisi aylığı ise 2 bin 912 liraya yükselecek.

ENFLASYON FARKI YÜZDE 3 OLURSA, MAAŞLAR NE KADAR OLUR?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek.

EN ÇOK 6 BİN 661 TL

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 286,25 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 661 lira 62 kuruşa çıkacak.

ESNAFA EN AZ 1.971 TL

En düşük esnaf emeklisi aylığı bin 886 liradan bin 971 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 333 liraya yükselecek.

523 TL AİLE YARDIMI

YEP enflasyon beklentisine göre enflasyon farkı yüzde 3,49 olursa, zam ile eş yardımı 351,09 liradan 363,34 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,93 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,97 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur 505,55 lira aile yardımı alırken, bu tutar 523,2 liraya ulaşacak.