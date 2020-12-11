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İşçi işveren yüz binler için geçerli! Başvurana bin 234 lira...

11 Aralık 2020 Cuma - 7:49 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 7:49

İşçi ve ve işverenleri ilgilendiriyor. Başvuran alıyor. Destekten yararlanmak için bu ayın sonuna kadar müracaat edilebilecek. Sözlü ve yazılı başvurular kabul ediliyor. Aylık alınacak miktar ise bin 324 lira olarak belirlendi. Torba yasa ile devreye alınan işe geri dönüş desteği için başvurular sürüyor. Aylık bin 324 liralık destek ile işsizlere son çalıştıkları işyerinin kapısı açılıyor.


İşsizlere son çalıştıkları işyerinin kapısı torba yasa ile açıldı. İş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenler ile SGK'ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira (aylık bin 324 lira) destek verilecek.
 
İşverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise günlük 34,34 lira destek sağlanacak.
 
 
KAYITDIŞI ÇALIŞANA SİGORTA İMKANI
 
Bu düzenleme, işsiz kalanların yanı sıra, sigortasız çalıştırılanlara yönelik de önemli bir imkan sağladı. Sigortasız işçiler işverene başvurup kayıt altına alınabilecek. Sigortalı olamayan işçi, hakkını mahkemede arayabilecek.
 
Eski işyerine dönüş için başvurular bu ay sonuna kadar alınacak. İşçiler başvurularını yazılı ya da sözlü olarak yapabilecek.
 

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