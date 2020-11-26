İşçi, işveren temsilcileri ve hükumet yetkililere aralık ayında toplanacak! 2021 Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı 2021 tahminleri!

İşçi, işveren temsilcileri ve hükûmet yetkililerinin bir araya gelerek oluşturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 asgari ücreti zammını belirlemek için aralık ayında toplanacak. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen asgari ücret ve AGİ miktarı hakkında yapılan tahminler yakından takip ediliyor. 2021 Asgari ücret zam tahminleri…

Asgari ücret ve AGİ miktarı aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısıyla netleşecek. 2020 yılında asgari ücrete yüzde 15’lik artış yapılmış, asgari ücret 2 bin 324 lira 70 kuruşa yükselmişti.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

MERKEZ BANKASI

TCMB 2021 yılında enflasyonun yüzde 9.4 seviyesinde olacağını paylaşmıştı. Enflasyon oranın bu seviyede olması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 220 Türk lirası, net asgari ücretin ise 2 bin 542 Türk lirası olur.

TCMB’nin yüzde 12.1 olarak paylaşılan 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payını eklemesi durumunda yüzde 15 artışla, brüt asgari ücret 3 bin 384 Türk lirası, net asgari ücret ise 2 bin 673 Türk lirası olur.

OVP (Orta Vadeli Program)

OVP enflasyonun yüzde 8 olmasını bekliyor. Enflasyon oranın yüzde 8 oranında artması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 178 Türk lirası, net asgari ücret ise 2 bin 510 Türk lirası olur.

GEÇMİŞ YILLARARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMLARI

Asgari ücret 2016’da yüzde 30, 2017 yılında yüzde 7.9, 2018 yılında yüzde 14.2, 2019’da yüzde 26.1, 2020’de ise yüzde 15 oranında artırılmıştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise senelik bazda 2015 yılında yüzde 8.81, 2016 yılında yüzde 8.53, 2017 yılında yüzde 11.92, 2018 yılında yüzde 20.30, 2019’da ise yüzde 11.84 oranında artmıştı.

ASGARİ ÜCRETE AGİ DÂHİL DEĞİL

Asgari ücrete dahil olan AGİ tutarı 2020 yılında şöyleydi:

Bekar 220,73 Türk lirası

Evli eşi çalışmayan 264,87 Türk lirası

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 Türk lirası

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 Türk lirası

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu 375,23 Türk lirası

Evli eşi çalışan 220,73 Türk lirası

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 Türk lirası

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 Türk lirası

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 Türk lirası

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 Türk lirası

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 Türk lirası