İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Yargıtay kararı var...

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken çalışan herkes merak ediyor. 29 Ekim'de çalışmak zorunlu mu? Çalışana ne kadar mesai ücreti ödenir?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ’nda çalışılır mı? Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yazdı... Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. Yıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim 2021 günü Cuma gününe denk gelince, e bir de yılbaşına kadar başka kutlanacak resmi tatil kalmayınca okuyucularımız, Cumhuriyet Bayramı tatilinde çalışma şartları, çalışan ve çalışmayan işçiye ne şekilde ücret ödeneceği konusunda çok sayıda soru sormuş.

Gelin hem bu özel günü hem de mevzuatımızdaki çalışma şartlarını ele alalım.Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13:00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur. (2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun md.2) Ancak, işin niteliği gereği sürekli çalışmak zorunda olan Hastane , fırın, otel vb. işyerleri için özel bir düzenleme ve işyerini kapatmayanlar hakkında cezai yaptırım öngörülmemiştir. Bu gerekçeyle Yargıtay kapatma yasağına uymayan hakkında beraat kararı vermiştir.Bununla birlikte; söz konusu yasak herhangi bir cezai yaptırıma bağlanmış durumda değildir.

İş Kanunu gereği, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağı iş sözleşmelerinde düzenlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması durumunda tatil günlerinde çalışılması için işçinin onayının alınması esastır. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinin ücretleri herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın işçiye ödenmektedir. Böylesi günlerde çalışan işçi, çalıştığı her bir gün için 1 günlük ücretine fazla çalışma ücreti olarak hak kazanmaktadır.

Bu vesile ile;

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.