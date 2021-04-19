İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Ve değişti, artık...

Çalışanlar bu konuda bir mağduriyet yaşamışlarsa zaten durumu hem ALO 170'e bildirerek, hem de arabulucuya giderek takipçisi oluyorlar. Eğer sadece fesih yasağını delmek için bu kural kullanılmış ise yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkıyor ve işverenlere idari para cezası kesiliyor. Ayrıca işçiler tazminat ve işsizlik maaşı haklarına da kavuşuyor. Burada işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fiili gerçekleştirdiğinin ispat yükümlülüğü de işveren de bulunuyor. İşte ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller şunlar:

) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.