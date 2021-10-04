Gazetevatan.com » Personel Alımı » İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor, ücretsiz! Para alan yanar, hemen iptal ediliyor...
İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor, ücretsiz! Para alan yanar, hemen iptal ediliyor...
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Tamamen ücretsiz. Yapan yanar hemen iptal ediliyor. İŞKUR’a kayıtlı özel istihdam büroları, hükümetin üç yıllık ekonomik programı kapsamında milyonlarca istihdam yaratmada da etkin rol üstlenecek. Özel bürolar, hemen hemen tüm sektöre hizmet veriyor. Başvuru yapan adaylardan hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor. Para alanın izni hemen iptal ediliyor...
Türkiye'de iş ve işçi bulmaya aracılık eden, İŞKUR'a kayıtlı faaliyet gösteren 551 özel istihdam bürosu bulunuyor. Bu bürolar, üç yıllık ekonomik program kapsamında 3.5 milyon istihdam yaratmada da aktif rol üstlenecek. Bürolar, daimi çalışanların yanı sıra iş sözleşmesi devam eden işçinin hamilelik, yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle iş sözleşmesinin aksıya alınması durumunda işverenin ihtiyacını karşılamak için de eleman temin ediyor. Bürolar, enerji, perakende, telekomünikasyon, hızlı tüketim, finans gibi alanlardan ofis destek personeline kadar geniş bir alanda birçok sektöre hizmet veriyor. Adaylardan hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor.