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İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! SGK bildiriyor 1 ay süresi var...
İşçi ve işveren milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! SGK bildiriyor, 1 ay süresi var. İşveren 1 ay süre içinde SGK'ya o belgeyi sunmak durumunda. Kuruma verilmemesi halinde ise bir aylık sürenin bitiminde ilgili belgeler re’sen düzenlenecek ve sigorta prim borçları işverenlere tebliğ edilecek. Tebliğden sonrası 1 aylık süre içinde itirazda bulunulması halinde ise itiraz komisyon tarafından değerlendirilecek. İşte tüm detaylar...