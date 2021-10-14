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İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! Bakan duyurdu değişiyor, beyaz bayrak kararı...

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 17:26 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 17:26

Çalışan ve iş sahibi herkesi çok yakından ilgilendiren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin "Bizim çalışma mevzuatımız çok eski. Hem sendikalar kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı yenilememiz lazım. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açtığımızda kayıt dışıyla mücadelede ciddi bir mesafe alırız. Zaten kurumsal işletmelerde böyle bir sorun yok. Önümüzdeki günlerde sendikal örgütlenmesi olan, sigorta ve vergi borcu olmayan işletmelerimize beyaz bayrak ödülü vereceğiz. Kovid süreci, esnekliği, uzaktan çalışmayı, dijital çalışmayı gündemimize taşıdı. Dolayısıyla bizim çözmemiz gereken yeni sorunlardan biri bu. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bunların üzerinde durmamız gerekir" dedi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK)  MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği  Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı. Forumun önemini dile getiren Bilgin, "Platformlarda her sorun çözülmez  ama bu ortak platform şöyle bir kültür yaratır; birlikte konuşmayı, neyin çözülüp  çözülemeyeceğini bilmeyi, onun üzerine tartışmayı ve alternatiflerin olduğunun  farkına varmayı sağlar. Bu benim açımdan önemli. Türkiye'nin de buna ihtiyacı  var." diye konuştu. Kovid-19 salgınının dünyada değişim sürecini hızlandırdığına dikkati  çeken Bilgin, "Kovid süreci, esnekliği, uzaktan çalışmayı, dijital çalışmayı  gündemimize taşıdı. Dolayısıyla bizim çözmemiz gereken yeni sorunlardan biri bu.  Bu bizim karşımıza neyi çıkartıyor, buna güvenceyi -sağlık ve emeklilik primi-  nasıl sağlayacağız. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Bunların üzerinde durmamız  gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
 
  "Beyaz Bayrak uygulamasını başlatacağız"
 
 Örgütlenme özgürlüğü konusunda mevzuattaki engellerin ortadan  kaldırılmasının gündemlerinde olduğunu belirten Bilgin, şöyle konuştu: "Biz bu konuda bir çalışma içerisindeyiz. Türk-İş Genel Başkanı Ergün  Bey de bir çalışma yaptırdı. Bizim çalışma mevzuatımız çok eski. Hem sendikalar  kanunumuz hem iş kanunumuz hem de toplu sözleşme kanunumuz. Bütün bu mevzuatı  yenilememiz lazım. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açmamız lazım, hızlandırmamız  lazım. Burada bazı sorunlar var. Boşluklar var, o boşluklar Yargıtay kararlarıyla  dolduruluyor. Onlar da kendi açılarından kararlar veriyorlar. Mevzuatın eskiliği  nedeniyle birtakım sorunlar oluyor. Örgütlenme özgürlüğünün önünü açtığımızda  kayıt dışıyla mücadelede ciddi bir mesafe alırız. Zaten kurumsal işletmelerde  böyle bir sorun yok.
önümüzdeki günlerde sendikal örgütlenmesi olan, sigorta ve vergi borcu  olmayan işletmelerimize Beyaz Bayrak Ödülü vereceğiz. 'Burada işçiler örgütlüdür,  burada örgütlenme özgürlüğü gerçekleşmekte, burada işletme, işçilerin sağlık  sigortası primini yatırmaktadır' mesajını içeren bir Beyaz Bayrak uygulamasını  başlatacağız. Bu kayıt dışı istihdamla mücadelenin de önünü açacaktır."
 
"Sermaye hareketliliğinin sonuçlarını düzenlememiz lazım"
 
Bakan Bilgin, dünyadaki hızlı değişimin sermayenin çok hızlı yer  değişimini de beraberinde getirdiğine işaret ederek, Türk Metal Sendikasına üye  oldukları için işten çıkartılan Xiaomi-Salcomp işçileriyle ilgili şu ifadeleri  kullandı: "Sermaye grubu gittiği her yerde o ülkenin şartlarına uymuş ama  'burada kadın işçileri başta olmak üzere onların sendikalaşmasına müsaade etmem'  yaklaşımıyla onları sokağa atmış. Sermaye hareketliliğinin yarattığı sonuçları  bizim düzenlememiz lazım. Sendika direndi, biz orada devlet olarak devreye girip  'burası Türkiye ve demokratik bir ülke, işçiler sizin kölenizdir gibi  davranamazsınız, burada hukuk devleti vardır' mesajını verdik. Bu hareketli  dünyada bu tür olaylarla karşılaşacağız ama bunlara müsaade etmeyeceğiz."
 
  "Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik"
 
Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir endişe duymadığını vurgulayan  Bilgin, gençlerin yurt dışına gitme eğilimiyle ilgili şunları kaydetti: "Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik. Şu anda Türkiye'nin yurt  dışında doktora yapan 30 bin genci var. Dünyanın en iyi üniversitelerine gidip  orada bir Türk gencine rastlarsanız. Bunlardan endişe duymamak lazım. Dönenler,  oralarda kalanlardan daha çok. Türkiye eski Türkiye değil. Genetik biyoloji  alanında uzmanlık yapmış biri eskiden döndüğünde çalışacak yer bulamazdı. Genetik  laboratuvarı yoktu. Şimdi ülkemizin her alanda yatırım yapmış işletmeleri, üretim  tesisleri ve laboratuvarı var. Gençlerin yurt dışına gitme hevesi eğitimli  gençlerde daha fazla. Gençlerdeki bu arzunun olması doğal. 'Türkiye'den kaçmak  istiyorlar' diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar. Dünyayı  tanıyacak bilgiye ve donanıma sahipler." Foruma, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı  Mahmut Arslan, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi ve işveren sendikaları  temsilcileri ile bürokratlar katıldı.
 

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