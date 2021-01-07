İşçi emeklisine ne kadar zam verildi, yüzde kaç? İşçi emeklisi ocak maaş zammı…

İşçi emeklisine ne kadar zam geldi? SSK emekli maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıklanmasıyla belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı. Aralık'ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 25,15, aylık bazda ise yüzde 2,36 arttı. Enflasyon oranlarına göre işçi emeklisine yüzde kaç zam verildi? En düşük, en yüksek emekli maaşı ne kadar?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1.25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14.60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25.15 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12.18 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1.25, Yİ-ÜFE yüzde 2.36 yükseldi. TÜFE, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.60, Yİ-ÜFE ise yüzde 25.15 artış gösterdi. Peki, işçi emeklisine ne kadar zam verildi, yüzde kaç? işçi emeklisi maaş zammı…

İşçi emeklisine ne kadar zam geldi?

SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Enflasyon verilerine göre SSK emekli maaşına 8.36 zam yapıldı. Buna bağlı olarak en düşük emekli maaşı 1500 TL’den 1625,40 oldu.