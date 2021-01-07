İşçi emeklisine ne kadar zam verildi, yüzde kaç? İşçi emeklisi ocak maaş zammı…

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1.25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14.60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25.15 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12.18 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1.25, Yİ-ÜFE yüzde 2.36 yükseldi. TÜFE, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.60, Yİ-ÜFE ise yüzde 25.15 artış gösterdi. Peki, işçi emeklisine ne kadar zam verildi, yüzde kaç? işçi emeklisi maaş zammı…
İşçi emeklisine ne kadar zam geldi?
SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Enflasyon verilerine göre SSK emekli maaşına 8.36 zam yapıldı. Buna bağlı olarak en düşük emekli maaşı 1500 TL’den 1625,40 oldu.
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları
Temmuz
Ocak
1.500
1625
1.586
1719
1.692
1834
1.798
1948
1.904
2063
2.009
2177
2.115
2292
2.221
2407
2.327
2522
2.432
2635
2.538
2750
2.644
2865
2.750
2980
2.855
3094
2.961
3209
3.067
3324
3.173
3438
3.278
3552
3.384
3667
3.490
3782
3.596
3897
3.701
4011
3.807
4125
3.913
4240
4.019
4355
4.124
4469
4.230
4584
4.336
4699
4.442
4814
4.547
4927
4.653
5042
4.759
5157