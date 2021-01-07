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İşçi emeklisine ne kadar zam verildi, yüzde kaç? İşçi emeklisi ocak maaş zammı…

07 Ocak 2021 Perşembe - 11:34 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 11:34

İşçi emeklisine ne kadar zam geldi? SSK emekli maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıklanmasıyla belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı. Aralık'ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 25,15, aylık bazda ise yüzde 2,36 arttı. Enflasyon oranlarına göre işçi emeklisine yüzde kaç zam verildi? En düşük, en yüksek emekli maaşı ne kadar?


Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1.25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14.60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25.15 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12.18 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1.25, Yİ-ÜFE yüzde 2.36 yükseldi. TÜFE, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.60, Yİ-ÜFE ise yüzde 25.15 artış gösterdi. Peki, işçi emeklisine ne kadar zam verildi, yüzde kaç? işçi emeklisi maaş zammı…

İşçi emeklisine ne kadar zam geldi?

SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak. Enflasyon verilerine göre SSK emekli maaşına 8.36 zam yapıldı. Buna bağlı olarak en düşük emekli maaşı 1500 TL’den 1625,40 oldu.

 

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları

Temmuz

Ocak

 

1.500

1625

 

1.586

1719

 

1.692

1834

 

1.798

1948

 

1.904

2063

 

2.009

2177

 

2.115

2292

 

2.221

2407

 

2.327

2522

 

2.432

2635

 

2.538

2750

 

2.644

2865

 

2.750

2980

 

2.855

3094

 

2.961

3209

 

3.067

3324

 

3.173

3438

 

3.278

3552

 

3.384

3667

 

3.490

3782

 

3.596

3897

 

3.701

4011

 

3.807

4125

 

3.913

4240

 

4.019

4355

 

4.124

4469

 

4.230

4584

 

4.336

4699

 

4.442

4814

 

4.547

4927

 

4.653

5042

 

4.759

5157

 

 

 

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