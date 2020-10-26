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İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!

26 Ekim 2020 Pazartesi - 16:09 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 16:09

Koronavirüs ekonomik etkilerini azaltmak, istihdamı korumak ve işverenlerin salgın sürecinden olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla hükümet tarafından devreye alınan işten çıkarma yasağı, sürecin gidişatına bağlı olarak Cumhurbaşkanı kararıyla kademeli olarak uzatılmıştı. Resmi Gazete'de işçi çıkarma yasağı ile ilgili olarak yayımlanan son Cumhurbaşkanı kararına göre, işçi çıkarma yasağı 17 Eylül'den itibaren uzatılmıştı. Verilen sürenin sonuna az bir zaman kala, milyonlarca işçi ve işveren yasağın uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler...


Koronavirüs sürecinden hem çalışanların hem de işverenlerin ekonomik anlamda etkilenmesini önlemek, isthdamın korunmasını sağlamak amacıyla yürülüğe konulan işten çıkarma yasağı gündem olmaya devam ediyor. Yasağın 17 Eylül'den itibaren Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla uzatılmıştır. işçi çıkarma yasağı ile ilgili sürecin bitmesine kısa bir süre kala milyonlarca çalışan ve işçi yasağın uzatılığ uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler...
 
 
İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
 
Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.
 
Buna göre, işten çıkarma yasağı 17 Kasım'da sona erecek. 
 
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI YIL SONUNA KADAR UZATILACAK MI?
 
Cumhurbaşkanına da bu süreleri, her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, işten çıkarma yasağının yıl sonuna kadar uzatılıp uzatılmayacağı kararı Cumhurbaşkanı kararına bağlı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı tarafından işten çıkarma yasağını süresinin uzatılıp uzatmayacağı da belli olacak. 
 
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR?
 
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. 

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