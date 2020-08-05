Pandeminin istihdama etkilerinin azaltılması amacıyla uygulamaya konulan işçi çıkarma yasağının tarihi yeniden güncellendi. Cumhurbaşkanı kararıyla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağını da kapsayan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Fesih yasağının istisnası var mı? İşte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süreleri...

Fesih yasağı diğer adıyla işten çıkarma yasağı nisan ayında TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Yasaya göre işverenin, 3 ay süreyle işçiyi işten çıkarması yasaklanmıştı. İşten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 1 ay uzatılması kararıyla birlikte yeniden güncellenmişti. Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağı yeni tarihi son Cumhurbaşkanı kararıyla belirlendi. Peki, İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Fesih yasağının istisnası var mı? İşte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının uzatıldığı tarih...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

Resmi Gazete ’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül'e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.

Corona virüsü pandemisi nedeniyle işverenin, işten çıkarma işlemlerini kısıtlamak için getirilen fesih yasağı ile 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren 17 Temmuz 2020 tarihine kadar işverenin işçisini işten çıkarması yasaklanmıştı; üç ay olarak belirlenen yasak süresinin Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabileceğine karar verilmişti. İşten çıkarma yasağının uzatılması, istihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olup işten çıkarma yasağı 17 Eylül’e kadar uzatıldı.

İlgili düzenleme corona virüs salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresinin, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriyor.

FESİH YASAĞININ İSTİSNASI VAR MI?

İş Kanunu Madde 25/II’de düzenlenen ‘’İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları’’ fesih yasağının dışında tutulmuştur. Bu kapsamda işveren bu süreçte Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık sebebiyle işçisini işten çıkarabilecek.