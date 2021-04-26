İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı son gün ne zaman? Uzatılacak mı?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren işten çıkarma yasağı ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. COVID-19 salgını nedeniyle alınan devlet tedbirleri kapsamında getirilen işçi çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Hem işverenlere hem de çalışanları korumak için hükümet tarafından devreye alınan işten çıkarma yasağı, Kısa Çalışma Ödeneği'nin (KÇÖ) tarihinin yeniden uzatılmasıyla birlikte yeniden gündem oldu. Hükümet tarafından koronavirüs sürecinde yeni tedbirlerin getirilmesi ile birlikte çalışanlar ve işverenler sıklıkla 'İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı? İşten çıkarma cezası ne kadar? 2021 İşçi çıkarma yasağı ne zaman sona eriyor?' sorularını araştırıyor. Peki, İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı son gün ne zaman? İşte detaylar...

Yeni Koronavirüsün Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılmasına Dair Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında iş sözleşmelerini feshetme yasağı uygulanıyor. İşten çıkarma yasağı olarak da bilinen Fesih Yasağı 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlükte bulunuyor. O zamandan beri, fesih yasağı birkaç kez uzatıldı. Pandemi süreciyle birlikte getirilen işten çıkarma yasağı bu ay sona erecekti.

Ancak alınan yeni bir kararla birlikte işten çıkarma yasağı süresi mayıs ayına kadar uzatıldı. Son olarak Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasıyla birlikte işçi çıkarma yasağının da uzatılıp uzatılmayacağı milyonlarca çalışanın merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Peki, İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı son gün ne zaman? İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı? İşte detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı. Karar Resmi Gazete 'de yayımlandı. Alınan son karara göre işten çıkarma yasağı 17 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

2021 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.