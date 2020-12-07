İşçi alımı 2020! İstanbul Medeniyet Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla işçi alacak!

İstanbul Medeniyet Üniversitesi temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi alıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacak. İşçi alımı başvuruları 11 Aralık'ta sona erecek. Peki, İstanbul Medeniyet Üniversitesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Medeniyet Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuru şartları...

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 24 işçi alıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Resmi Gazete 'de yayımlanan işçi alımı ilanına göre, temizlik işçisi ve güvenlik görevlisi kadrolarına sürekli işçi alınacak. İlana başvurular 7 -11 Aralık tarihleri arasında yapılabilecek.

İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BEDEN İŞÇİSİ

(TEMİZLİK)

1) En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak*

2) Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış- 35 yaşından gün almamış olmak.

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4) Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Temizlik görevini yapmaya sağlık yönünden herhangi bir engel ve sakınca bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek. (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde

Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)

5) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).

6) İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1) En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak,

2) Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak- 35 yaşından gün almamış olmak.

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, (Temel Eğitimi sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olup, kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması) ve Valiliklerce verilen Özel Güvenlik Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

5) Bu alanda en az iki yıl tecrübeli olmak. Güvenlik Görevlisi olarak çalıştıkları yerden alınacak tecrübe belgesi ve/veya Güvenlik üzerine meslek gruplarına ait meslek kodlarını gösterir SGK prim dökümü aranacaktır.

6) Göreve başlayacak personelin, güvenlik görevini yapmaya engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

7) Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. (Adaylar Üniversitenin tüm iş yerlerinde vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır).

8) İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar başvurularını, 07-11 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvurarak yapabilecek.

Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) yayımlanan listede, sadece tek bir iş kolu için başvuru yapabilecek. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecek. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

İşçi kadrolarına İŞKUR başvuru sistemi üzerinden iş başvurusu yapan sürekli işçi adaylarının isim listesi 17 Aralık 2020 Perşembe günü İstanbul Medeniyet Üniversitesi https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/duyurular adresinde yayınlanacak.

İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne gönderilen listede yer alan başvuru sahipleri arasından 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünde, ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek.