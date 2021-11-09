İşbir Sentetik halka arz süreci Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. İşbir Sentetik halka arz süreci için talep toplama tarihini duyurdu. Peki, İşbir Sentetik halka arz ne zaman? İşbir Sentetik halka arz fiyatı ne? İşbir Sentetik halka arz eşit mi? İşbir Sentetik halka arz borsa kodu ne? İşte İşbir Sentetik halka arz talep toplama tarihi!

İşbir Holding A.Ş.’nin (İşbir Holding) bağlı ortaklığı, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (İşbir Sentetik) halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan halka arz onayı alan İşbir Sentetik’in halka arz tarihi, fiyatı ve borsa kodu merak ediliyor. Peki, İşbir Sentetik halka arz ne zaman? İşbir Sentetik halka arz fiyatı ne? İşbir Sentetik halka arz eşit mi? İşbir Sentetik halka arz borsa kodu ne? İşte İşbir Sentetik halka arz talep toplama tarihi!

İşbir Holding’in en büyük şirketi olan İşbir Sentetik’in halka arzı 4 Kasım 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, 5 Kasım 2021’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.

İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz olacak şirketin, talep toplama tarihleri de belli oldu.

İŞBİR SENTETİK HAKLA ARZ FİYATI NEDİR?

Buna göre İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, borsa kodu ise “ISSEN” olarak belirlenmiş durumda.

İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Halka arzla birlikte İşbir Sentetik'in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. İşbir Sentetik’in toplamda 25.850.000 TL nominal değerli 2.585.000.000 adet payının halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde 20’sine tekabül eden 5.170.000 TL nominal değerli 517.000.000 adet payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.

Halka arz sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,93’ü olacak.

Halka arz edilen payların ek satış hariç yüzde 35’inin Yurt içi Bireysel, yüzde 2’sinin Şirket Çalışanları, yüzde 30’unun Yurt içi Kurumsal, yüzde 23’ünün Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara ve yüzde 10’unun Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün ise halka arz büyüklüğünün yüzde 50’sine kadar olması kararlaştırıldı.

İŞBİR SENTETİK HAKKINDA

Kurumun arz sonrası gelecek hedeflerini paylaşan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Endüstriyel Ambalaj ve Teknik Tekstil'de 53 yıllık tecrübeye sahip bir kurumuz. Türkiye ve Avrupa’nın En Büyük Üretim Tesislerinden birine sahibiz. Dört kıtada 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz. ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofislerimiz, Hindistan’da ise bir diğer üretim tesisimiz bulunuyor. Amacımız halka arz sonrasında gücümüze güç katarak yatırımcılarımızla birlikte ilerlemek” dedi.

İşbir Sentetik’in uzun vadeli büyüme planları olan ve bu çerçevede hamlelerini yapan Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu anlatan Gültepe, “Satışlarımız yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız; Bigbag, Halıtabanı, PE Film, Compound ve diğer ürün gelirlerinden oluşuyor. Kurumumuzun, 2021’in ilk altı ayı itibariyle satışlarının yüzde 65’ini yurtdışı satışları oluşturdu. Satışlarımızdaki artış 2018’den 2019’a yüzde 17, 2019’dan 2020’ye yüzde 19 olarak gerçekleşti. İşbir Sentetik olarak 2021 yılının ilk altı ayında ise 2020’in ilk altı ayına göre satışlarımızı yüzde 76 oranında artırmayı başardık. Her yılımızı artı değer üretebildiğimiz, fon üretebildiğimiz faaliyet yılı olarak yaşıyoruz” dedi.

“PLANLI OLARAK BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kurumun gelecek beş yıllık hedeflerinden de bahseden Gültepe, “500’e yakın çalışanımız ile ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye’deki 50 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ilave olarak Hindistan’da açtığımız BigBag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz. Üretim tarafında; 2020’nin ilk aylarında başlattığımız yatırım planlarımızı pandemiye rağmen ertelemedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Halka arzımızdan aldığımız kuvvet ile planlı olarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.