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İş yerleriyle ilgili flaş maske uyarısı!

22 Mart 2021 Pazartesi - 10:38 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 11:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın." ifadelerini kullandı.


Twitter'daki hesabından uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın'' dedi. 
 
 
''BAZI KAYIPLAR ZAFER ÇOK YAKINKEN VERİLİR''
 
Dün de peş peşe uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün, bazılarımız anlayışından, bazılarımız da ister istemez evde. Hafta içi riski her yerde düşürelim. Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın. Yarın bugünden tedbirli olalım'' ifadelerini kullanmıştı. 
 

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