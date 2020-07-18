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İş yerinde ortalık bir anda karıştı

DHA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 15:38 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 15:41

Siirt'te cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, iş yerine gelen 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu Sinan Ay, saldırganları tanımadığını söyledi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, dün kent Aydınlar Caddesi'nde meydana geldi. Cep telefonu satışı yapan Sinan Ay, bir misafiriyle otururken, kimliği belirsiz 2 kişi geldi. Müşteriden dışarı çıkmasını isteyen bu kişiler, içlerinden birinin elinde taşıdığı ceketin altına gizlediği sopaları çıkarıp, Sinan Ay'a saldırdı. Ay'ın yardımına çevredeki esnaf yetişti.
 
Esnafın müdahalesiyle saldırganlar dışarı çıkarıldı. Bu sırada saldırganlardan biri sopayla bu kez iş yerindeki cam rafları kırdı. Şüpheliler kaçarken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
 
 
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polisin ifadesine başvurduğu Sinan Ay, saldırganları tanımadığını söyledi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
 

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Siirt İş yeri cep telefonu satışı
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