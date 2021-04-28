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İş yerinde dehşet! Evli ve iki çocuk annesi kadını öldürdü

AA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 20:50 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 20:50

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadın çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.


Karayvatlar Mahallesi'ndeki bir şarküteride çalışan evli ve iki çocuk  annesi 28 yaşındaki Hatice Işık, iş yerine gelen R.T. tarafından tüfekle vuruldu.
 
Çevredekiler durumu, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Haber alarak iş yerine gelen Işık'ın yakınları ise sinir krizi  geçirdi.
 
Genç kadının cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından  Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma  başlattı.

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Burdur Bucak av tüfeği
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