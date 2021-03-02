İş yerinde büyük risk! Sakın bunu yapmayın!

Pandemi önlemleri kapsamında, açık alanlarda sigara içmeye ülke genelinde yasak getirildi. Bu yasağa göre, cadde ve sokaklarda, meydanlarda, duraklarda sigara içmek kesinlikle yasak. Ancak sigara içen kişilerin evlerinin dışında iş yerinde oldukları zaman, belirlenen alanda sigara içmeye devam ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr Öğretim Üyesi Hijran Mammadova, iş yerinde sigara içmek için bir arada bulunan kişilere uyarılarda bulundu. Dr. Mammadova sigara alanlarında mevcut 2 metre mesafenin en az 4 metre olması gerektiğine dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 2 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan pandemi döneminden geçerken, uzmanlar sigara kullanımının koronavirus riskini 14 kat arttırdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar pandeminin başından bu yana söylenen ve değişmeyen 3 kural olan maske, mesafe, el hijyenine karşı uyarılarda bulunurken sigara alanlarındaki mesafenin risk taşıdığını söylüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr Öğretim Üyesi Hijran Mammadova, sigara alanlarında mevcut 2 metre mesafenin en az 4 metre olması gerektiğine dikkat çekiyor.

Koronavirüs riski açısından kuralların uyulma gerektiğini dile getiren Dr. Mammadova "Maalesef sigara içenlerle bu kuralların tamamı bozulmuş oluyor. Tabii ki ilk olarak sigara içilirken maske kuralı devre dışı kalıyor. Koronavirüs damlacık ve hava yoluyla bulaştığı için sigara içilen ortamda asılı kalmasını etkileyen faktörlerden bir tanesi de duman olabiliyor. Sigara dumanı dışarı üflenirken derin nefes alışverişi yapıldığına göre partiküllerin daha uzağa yayılmasına ve içen kişi virüs taşıyıcısı ise çevredekiler için büyük risk oluşturmasına neden oluyor. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda sigara, nargile dumanının yoğun olduğu alanlar, koronavirüs açısından çok risklidir. Öte yandan ellerin sigara aracılığı ile ağıza teması da virüsün bulaş riskini arttırıyor." dedi.

HEM PASİF İÇİCİ OLUYORLAR HEM DE VİRÜS RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYALAR!

Özellikle iş yerlerinde sigara molasına çıkan kişilerin, sosyalleşme amaçlı bir araya geldikleri alanlarda virüs riskine dikkat etmeleri gerektiğini dikkat çeken Dr. Hijran Mammadova; "Burada sigara duman vasıtasıyla virüsü birbirlerine taşımalarının yanı sıra, sosyal mesafe kuralını da bozuyorlar. Sigara içmeyen bir başka kişi bile sohbet için yanlarında dursa, hem pasif içici olacak hem de virüse yakalanma riski artacak. Tüm bu riskler göz önüne alındığında, iş yerlerinde açık alanlar olsa bile, sigara içme kısıtlamaları, Covid-19'un yayılmasını önlemek açısından oldukça önemli bir adım olacaktır. Bu hem vatandaşlarımızın kendi sağlıkları, hem de başkalarının sağlıkları için bu kurala uymaları gerekliliğidir." diye konuştu.

‘Bu önemli süreçte genel olarak kapalı ortamlarda sigara içilmesini tavsiye etmiyoruz, açık alanlarda içiliyorsa da, mümkün oldukça tek olunması ve yakın mesafede kimsenin olmamasını tavsiye ediyoruz’ diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr Öğreti Üyesi Hijran Mammadova; alınması gereken basit önlemleri şöyle sıraladı.

- İş yerlerinde sigara molalarının azaltılması

- 2 metre sosyal mesafe kuralının sigara alanında minimum 4 metre olarak ayarlanması

- Sigara içme alanında minimum sayıda kişinin bulunması

- Sigara içme molalarında sosyal bir araya gelişlerin bireysel olarak sınırlandırılması