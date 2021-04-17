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İş yeri sahipleri, işletmeciler dikkat! Resmen değişti, artık zorunlu

AA |  17 Nisan 2021 Cumartesi - 22:01 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 22:01

İş yeri açacaklar için önemli karar. Resmen yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Kara yolu kenarında açılacak iş yerleri için "Geçiş Yolu İzin Belgesi" alınması zorunluluğu getirildi


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "İşyeri Açma  ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  Yönetmelik", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Yönetmelikle, birçok iş yerini ilgilendiren düzenlemeler yapıldı.  Gerek yetkili idareler gerek diğer bakanlıklar gerekse sektörde doğrudan hizmet  gören gerçek ve tüzel kişi işletmecilerden gelen taleplerin irdelenerek  uygulamanın kolaylaştırılması ve uygulamada karşılaşılan bazı engellerin  giderilmesi, ayrıca can ve mal güvenliği önlemlerinin artırılması ile  Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca bağımlılıkla  etkin mücadele edilebilmesi için yürütülen çalışmalar esas alınarak birtakım  değişikliğe gidildi.
 
Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve il müdürlükleri, sorumlu  bulundukları yerler için ruhsat düzenlemeye yetkili idare olacak.
 
"Endüstri bölgesi" ve "teknoloji geliştirme bölgesi" tanımları eklenen  yönetmelikte, Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  uyarınca kurulacak üretim bölgeleri tanımlandı.
 
Yönetmelikle, endüstri bölgelerindeki birinci sınıf gayrisıhhi  müesseseler için inceleme kurulu oluşturulmaması ve bunun yerine ilave olarak  bırakılacak sağlık koruma bandının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının izniyle  tespit edilmesi esasına geçildi.
 
Can ve mal güvenliği önlemleri artırılacak
 
 Kara yolu kenarında açılacak iş yerleri için kara yolu trafiği  güvenliğini sağlamak maksadıyla "Geçiş Yolu İzin Belgesi" alınması şartı  getirilen yönetmelikte, birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese  tanımları can ve mal güvenliği esası çerçevesinde Danıştay kararları  doğrultusunda yeniden düzenlendi.
 
Yönetmelikle, sirk, lunapark, oyun, eğlence, su, spor ve macera  parkları ile teleferiklerde yapılacak denetimler yeniden düzenlenerek, ayda 2  defa mühendisler tarafından düzenli kontrol ve bakım zorunluluğu getirildi.
 
İş yeri devirlerinde, devredilecek iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat  dosyasındaki bilgiler ve belgelerden yalnızca işletmecinin kusuru sebebiyle  oluşmuş mevzuata aykırılıkların giderilmesinin zorunlu hale getirildiği  yönetmelikle, işletmecinin kusuru bulunmayan hallerin iş yerinin devrine engel  olmaması amaçlandı.
 
Yönetmelikle, ustalık belgesi ya da diploma veya kurs bitirme  belgesinin iş yeri açacak veya buralarda çalışacakların tamamında aranması yerine  iş yerindeki her bir meslek dalından en az birer kişide bulunması yeterli hale  getirildi.
 
Bağımlılıkla mücadelede etkinlik artırılacak
 
Yönetmelikle, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta,  taverna ve benzeri içkili yerler gibi açıkta alkollü içki satış ile sunumu ve  nargilelik tütün sunumu yapılan iş yerlerinin ruhsatının kesinleşmesi için "Açık  Alkollü İçki Satış Belgesi" ile "Nargilelik Tütün Sunum Uygunluk Belgesi"nin 1 ay  içinde yetkili idarelere ibrazı zorunlu tutuldu.
 
Belgeyi ibraz edemeyen işletmecilerin ruhsatı iptal edilerek  bağımlılıkla etkin mücadele ve denetim amaçlandı.
 
Elektrikli araç şarj istasyonları yaygınlaşacak
 
Geleceğin temiz teknolojisi elektrikli araçların şarj istasyonlarının  işletmecilerinin, kurulu iş yeri işletmecisi ile farklı kişiler olması halinde  şarj istasyonlarına müstakil ruhsat düzenlenebilmesi imkanı sağlanan  yönetmelikle, aynı yetkili idare sınırları içindeki bir istasyona bağlı uzaktan  veya yerinde yönetilebilen tüm araç şarj ünitelerine tek ruhsat düzenlenerek şarj  istasyonu ve ünitelerin kolayca yaygınlaşması amaçlandı.
 

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