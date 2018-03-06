İş yeri açmaya büyük kolaylık

Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) adı verilen uygulama ile 317 belgeyi 37 günde toplayan, ortalama 12 bin lira harcayan esnaf ve sanatkâr, tek noktadan başvuru yapacak. Esnaf ve sanatkâr, 6 gün içinde iş yeri açma ruhsatı alacak. İnternet üzerinden işleyecek PERBİS ile plansız ve verimsiz yatırımların önüne geçilecek.

ümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci, üretimin artması için perakende sektörünün gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu alanda istihdam edilen kişi sayısı da fazla. Perakende sektörü büyürse bu alanda istihdam sayısı artar. Üretim ve ihracatta güçlü olmak, marka oluşturmak istiyorsanız, bu sektöre önem vermek durumundasınız. Yeni markalar oluşturmamız, tüketiciyle buluşturmamız lazım. Markalar perakendeyle oluşuyor. Perakende, Türkiye ve ekonominin nabzını tutan en önemli sektörlerden” diye konuştu.

PERAKENDE YÜZDE 9 BÜYÜYECEK

Dünya çapında marka oluşturmanın önemine dikkat çeken Tüfenkci, marka oluşturmak için hükümetin teşvik vermeyi sürdüreceğini açıkladı. Milliyet'in haberine göre, PERBİS’i, 2019’un başında hayata geçireceklerini kaydeden Tüfenkci, birçok kurumun esnafı belgeye boğduğunu belirterek, “PERBİS’le belge sayılarını azaltacağız. Süreyi 6 güne, maliyetleri şu andaki sistemin onda birine çekelim. Perakende serkötürü cirosunun, orta vadede yılda ortalama yüzde 9 büyümesini bekliyoruz” diye konuştu.

Perakende, Türkiye’nin tüm sektör cirolarının yüzde 12’sini, tüm istihdamın yüzde 13’ünü teşkil ediyor, Türkiye’deki her 4 işletmeden biri bu sektör içinde faaliyet gösteriyor.