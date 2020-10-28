İş saatleri yeniden mi düzenlenecek? Bakan Koca'dan çarpıcı İstanbul raporu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplatısının ardından açıklama yaptı. Hafta başından bu yana yoğun koronavirüs mesaisi yapan Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'dan İstanbul koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, İstanbul'da iş saatleri yeniden düzenlenecek mi? İstanbul için hangi önlemler alınacak? İşte Bakan Koca'nın İstanbul ile ilgili açıklamaları...

Salgının başından bu yana Ankara 'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez İstanbul'da düzenlendi. Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bir araya geldi. Bakan Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜM TÜRKİYE İSTANBUL TEMASLI"

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle...

İlk kez bir toplantıyı Ankara dışında İstanbul'da yaptık. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı İstanbul'dadır.

Son 7 günde ortalama vaka artışı geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. Oran 16.5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucudur. Artış İstanbul'a gidiş-gelişlerin fazla olduğu şehirlerde de yüksektir.

Balıkesir ve Tekirdağ 'da % 95, Düzce ve Bilecik 'te %99 .... Sadece sayılan iller değil, tüm Türkiye İstanbul'un temaslısıdır.

Gelişme salgınla mücadelede 83 milyonu ilgilendirmektedir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

Tüm Türkiye İstanbul'un temaslısıdır. İstanbul'da kontrol altına almazsak tüm bölgeler için tehlike olacak.

Bu duruma neler yol açtı? İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında. Hareket halindeki kitle çok büyük. Kışı burada geçirmek için yoğun dönüşler oldu.

İŞ SAATLERİ YENİDEN Mİ DÜZENLENECEK?

Salgınla savaşta disipline ihtiyacımı var. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin bedeli büyük olur. Ekibimle geçtiğimiz günler boyunca çalıştık. Sorun teşkil eden konuları ele aldık. Pazar yerleri, toplu taşama gibi alanlarda planlamaya gidilmesini istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, iş saatlerinin sosyal hareketlilik teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konulardır.

Gelişme salgınla mücadelede 83 milyonu ilgilendirmektedir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

"İSTANBUL'DA SALGIN HIZLA TIRMANDI"

Bu duruma neler yol açtı? İstanbul dünyanın en kalabalık kenteleri arasında 14. sırada. Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran bir şeyi iç içe yaşıyoruz. Virüsün yayılmasına çok elverişli hayat şartlarına sahibiz. Kışı burada geçirmek üzere yoğun dönüşler oldu.

Kurallara uyumun azalmasıyla birlikte İstanbul'da salgın hızla tırmandı.

Karşılaştığımız ve tüm ülkeyi riske atacak durumun tarifi budur. Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var.

Kurallara uyabilmek için baş etmekte en çok zorlandığımız engel kalabalıktır. Sosyal mesafe kuralının uyguluanabilir hale gelmesi pek çok durumda şartların iyileştirilmesine bağlıdır. Geçtiğimiz 6 gün boyunca bu konuda çalıştık.

Sorun teşkil eden konuları ele aldık. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent ortamlarında kurallara uyulması için planlamaya gidilmesi için.

Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortamları ve çeşitli kent ortamlarında kurallara uyulması için planlamaya gidilmesini istedik.

Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumlarında OSB'ler dahil özel sektörde iş saatlerini yine sosyal hareketlilik temasını azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasındadır.

VİRÜS 1 KİŞİDEN 3 KİŞİYE BULAŞIYOR

Sosyal mesafenin korunamadığı toplu ulaşım en büyük risk kaynaklarındandır. Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse bu durumda artış 1'ken 2, 2'yken 4 şeklinde olmayacak, 1'ken 3, 3'ken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak. Çünkü virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor.

Çözüm artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketliliği azaltmaktır. Virüs 1 kişiden ortalama 3 kişiye ulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'ine indireceğiz.

Dışarı çıktığımızda 3 yere uğruyorsak bunu 1'e indireceğiz. Günde 3 kişiyle görüyorsak 1 kişiyle görüşeceğiz. İsteğim, hareketi ve teması 3'te 1'ine indirmenizdir.

VARDİYALI SİSTEMİ VE ESNEK ÇALIŞMAYI TERCİH EDİN

Eğer maske, mesafe, temizlik kuralına uymaya çalışmazsanız, hareketliliği azaltmaya çalışmazsanız sağlık çalışanlarımız yasal hakları olan izinlerini uzun süre kullanamayacak. Hareketliliği ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde tedbirden taviz vermeyin.

İşverenlere sesleniyorum: esnek mesai sistemine geçiş için elinizden geleni yapın. Şartlarınız uygunsa vardiyalı çalışma sistemini tercih edin.

Vardiya sisteminde risk azalır. Salgınla savaş, tek başına kurumların gücü veya hastanelerle kazanılamaz.

Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının. Hastalığa yakalanmayı göze alacağınız ziyaretleri yapın. Zorunlu olmayan seyahatleri yapın. Kalabalık ortama girecekseniz bunun hastalığa yakalanmaya değip değmeyeceğini düşünün.

Maskenizi çıkarmayın. Sosyal mesafe kuralına uymak mümkünden kurala uyun. Uymuyorsanız hastalığı göz ardı edecek kadar güçlü bir sebebiniz olmalıdır.

Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bildirsin. Zorunlu olmadıkça akrabalarla bir araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri erteleyin.

Sağlık sisteminde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok. Sağlık ordumuzla riske karşı organize olduk.

"MEVCUT ŞARTLARA KARŞI HAREKETLİLİĞİ 3'TE 1'E İNDİRMEKTİR"

Her kapasitenin sonuçta bir sınırı vardır. Bu sınırı zorlamamak, tedbirleri uygulamanıza bağlıdır. Tedbirler hayattan mahrum kalmak anlamına gelmiyor. Hayatı mantıklı şekilde yönetmek anlamına geliyor. Mevcut şartlara karşı hareketliliği 3'te 1'e indirmektir. Biliyoruz ki Kovid-19 sadece kişilerin değil, toplumların maruz kaldığı bir hastalıktır.