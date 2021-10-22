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İş mahkemelerinin 555 günlük mesaisi 20 günlere geriledi

DHA |  22 Ekim 2021 Cuma - 22:02 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 22:02

Arabulucular, yoğun mesaiyle çalışan mahkemelerin yükünü hafifletti. Alfa Arabuluculuk'tan Av. Arb. Ural Aküzüm, 2020de tüketici uyuşmazlıklarında yüzde 59, iş uyuşmazlıklarında yüzde 53, ticari uyuşmazlıklarda yüzde 51 başarı elde edildi. Eskiden bin güne uzanan mahkeme süreçleri arabuluculuk sayesinde ortalama 20 günlere düştü dedi.


Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan arabuluculuk yöntemi, iş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarının kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Adalet Bakanlığının verilerine göre, 2020de iş uyuşmazlıklarında 276 bin 597 dosyadan 145 bin 384ü taraflar arası anlaşmayla sonuçlandı. İş uyuşmazlıklarında 555 günü bulan karar süreci, arabuluculuk yöntemiyle 20 güne düşürülerek 1 yılda yüzde 53 başarı oranı elde edildi. 2018de iş uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk yöntemi, 3 yılda yüzde 61 başarı oranına ulaştı. Arabuluculuk yönteminin uyuşmazlıkların çözümünde işlevsel bir araç haline gelerek iş ve ticaret mahkemelerin yükünü hafiflettiğini belirten Alfa Arabuluculuk'tan Av. Arb. Ural Aküzüm, Yıllık ortalamalara baktığımızda 450 iş mahkemesinin ve 65 ticaret mahkemesinin bir yılda baktığı dosyaların, arabulucular tarafından kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu görüyoruz dedi.
 
1000 GÜNLÜK MESAİ 30 GÜNE DÜŞTÜ
 
Adalet Bakanlığı tarafından 2013te ihtiyari olarak başlatılan arabuluculuk yönteminin iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu olarak uygulandığını hatırlatan Alfa Arabuluculuk'tan Av. Arb. Ural Aküzüm, Arabuluculuk yöntemi ile ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında 2020 yılında sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 59 oranlarında başarı oranı elde edildi. Bu uyuşmazlıkların çözümü ilk derece mahkemelerinde 2 yıl sürerken, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtayda bu süre ortalama bin günü buluyordu. Arabuluculuk yöntemi sayesinde ticari uyuşmazlıklar artık ortalama 30 günde çözüme kavuşuyor dedi.
 
 
TARAFLARLA ÇÖZÜM ORTAKLIĞI
 
Uzun süren mahkeme süreçleri nedeniyle uyuşmazlıkların kısa sürede sonuca bağlanamamasının yarattığı psikolojik ve maddi yüklere dikkat çeken Aküzüm, Arabuluculuk yöntemi bu yükleri ortadan kaldırdı. Alfa Arabuluculuk olarak 2020 yılından bu yana gizlilik, güven, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerini gözeterek verdiğimiz hizmet aracılığıyla taraflarla çözüm ortaklığı kuruyoruz. Ekonomik, hızlı, kazançlı bir çözüm yolu olan arabuluculuğa giderek artan talebi en iyi şekilde karşılayarak, bu hizmetin yaygınlaştırılmasına yönelik öncü adımlar atıyoruz ifadesinde bulundu.

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