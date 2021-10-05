İş hayatının psikolojik getirileriyle baş etmek mümkün!

İş yaşamı özellikle büyük şehirlerde kişilerin psikolojisini de yakından etkiliyor. Stres, endişe bir araya geldiğinde kişinin adeta enerjisini emip yok ediyor. Psikolog Serhat Özmen, çalışma hayatının yarattığı psikolojik etkileri azaltmanın ipuçlarını paylaştı.

İş hayatı, işlevselliğimizin önemli bir yönünü vurguluyor ve kişilerin psikolojik etkileriyle ilerliyor. Sadece iş psikolojisi insanları etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda kişilerin ruhsal yapıları da iş hayatındaki dinamikleri etkiliyor. Birçok insanın istemediği işlerde, istemediği kişilerle, istemediği pozisyonlarda çalışmak zorunda bırakıldığını hatırlatan Psikolog Serhat Özmen, iş bulmanın zor olmasının da kişilerde stresi artırdığını söylüyor.

İş hayatı stresinin yarattığı etkilerle beraber insanların daha da mutsuz olabildiğinin altını çizen Psk. Özmen, “Bu durum kişiyi istemediği gibi davranmaya itildiğinde yani benliğinden beslenemediğinde veya dilemediği gibi davrandığında başat duygularından biri olan “kaygı” devreye giriyor. Bunun yanı sıra rekabet, terfi süreçleri, mali problemler, kişinin dış faktörleri, işsizlik korkusu gibi durumlar da kişide ciddi endişeler yaratabiliyor. Kapasitemizin dışına çıkmak, mobbing, iş hayatındaki gruplaşmalar da ruhsal bir enerji kaybına yol açabiliyor” diyor.

İŞ HAYATININ PSİKOLOJİK ETKİLLERİYLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI!

Psikolog Serhat Özmen, iş hayatının getirdiği psikolojik etkilerle başa çıkmak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:

- Öncelikle işveren ve işçi olarak haklarınızı öğrenin ve bu hakların sınırlarını kavrayın.

- Kapasitenize ve yeteneğinize uygun olmayan işlerde yıpranıyor olabileceğinizi aklınızda tutun.

- Ruhsal olarak kendinizi sık sık yoklayın, gerektiğinde destek alın.

- Özel ve sosyal ilişkilerde olup bitenin bir düzeyde iş hayatımızda etkileşim içinde olup olmadığını takip edin,

- İş arkadaşlığı ortamında rollerinizi değerlendirin.

- Dengeli ve sağlıklı beslenin, uyku düzeninizi önemseyin.

- Bedensel rahatlama, nefes egzersizi gibi konuları hayatınızın bir parçası haline getirin.

- Hayatınızda iş dışında başka aktivitelere de yer verin.

- Aşırı yargılayıcı, uçlarda düşünen, kişisel algılanan fikirleri, duygularınızı ve düşüncelerinizi değerlendirin. Yanlış inanışlarınızı tespit edin ve çözümler bulun.