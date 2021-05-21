İş güvenlik uzmanları kademeli olarak aşılanacak

İşyerlerinde salgın sürecinde Covid-19 bulaş riskinin önlenmesi amacıyla işverenlere ve çalışanlara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek üzere seferber edilen iş güvenliği uzmanları da işyeri hekimleri ile işyeri hemşirelerinden sonra kademeli olarak aşılama takvimine dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerinde sağlık ve güvenliği tesis etmeye yönelik çalışan iş güvenliği uzmanlarının bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşacak ve kademeli aşılama süreci başlayacak.

Bakanlık olarak salgın ile mücadelenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini bildiren Vedat Bilgin, iş güvenliği uzmanlarının salgın sürecinde önemli görev yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Bilgin, “Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi için denetim faaliyetlerimiz devam ediyor.” dedi.

Salgın sürecinde çalışanları korumaya yönelik birçok tedbir aldıklarını belirten Bakan Bilgin, “Bu doğrultuda İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan dokümanların ve işverenler ile çalışanlardan gelen tüm soru ve cevapların yer aldığı ‘İşyerlerinde COVID-19 ile Mücadele’ adlı bir platform kurduk. Böylece işverenlerimizi ve çalışanlarımızı tedbirler konusunda devamlı, hızlı ve en güncel gelişmelerden haberdar ederek bilgilendirmeye özen gösterdik.” ifadelerini kullandı.

Salgının ülkemizde görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren hızlıca tedbirleri almaya başladıklarını ve bu kapsamda farklı bilim dallarında uzman akademisyenlerin yer aldığı Bilimsel İstişare Kurulu oluşturduklarını hatırlatan Bakan Bilgin, şunları söyledi: