İş göremezlik ödeneği ne kadar? İş göremezlik ödeneği ne zaman ödenir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kovid-19 riski sebebiyle izolasyonda olan çalışanlar hastaneye gitmelerine gerek kalmaksızın iş göremezlik ödeneği alacak.' dedi. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamanın ardından iş göremez ödemesi hakkında araştırmalar da arttı. Peki, iş göremezlik ödemeği ne zaman hesaplara yatar, nasıl alınır? İş göremezlik ödeneği ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören veya yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanlar için filyasyon ekiplerinin, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) üzerinden düzenlediği istirahat raporlarının SGK tarafından otomatik olarak işleme alınacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 pandemisinin başından itibaren çalışanlara yönelik verilen desteklere bir yenisini daha eklediklerini, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporu ile ilgili süreci kolaylaştırdıklarını belirtti.

Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz."

Bakan Selçuk, uygulamaya ilişkin, "İzolasyonda olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı için bulaş riskini azaltarak, hastanelerimizdeki yükü de hafifletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

İş göremezlik SGK rapor parası 2019 yılında alınabilecek en düşük günlük rapor parası ayakta tedavi olanlar için 56,84 TL, yatarak tedavi edilmekte olanlar için 42,63 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılında ise belirlenen rapor parası ayakta tedaviler için günlük en az 65.40TL, yatarak tedavilerde alınacak rapor parası en düşük 49,05 TL olarak belirlenmiştir.