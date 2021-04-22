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İş dünyasını sarsan olay! 14 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti

Müslim SARIYAR /İSTANBUL (DHA)  |  22 Nisan 2021 Perşembe - 19:34 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 19:34

Bahçeşehir'de iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdükten sonra silahla intihar etti. Yaklaşık 5 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yılmaz'ın bıraktığı mektupta ise eşini suçladığı öğrenildi.


Bahçeşehir'de dün meydana gelen olayda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdü. 6 sayfalık mektup bırakan Yılmaz daha sonra tabancayla intihar etti. Eve gelen Cüneyt Yılmaz'ın öğretmen eşi Serap Yılmaz kızı ve kocasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları tarafından cenazeleri alınan baba ve kızı, bugün Büyükçekmece'de toprağa verildi. Yılmaz'ın intihar öncesinde yazdığı 6 sayfalık mektup ise incelemeye alındı. Cüneyt Yılmaz'ın mektupta eşinin kendisini aldattığını öne sürüp, "Bu olayın tek sorumlusu eşimdir" yazdığı öğrenildi. 

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Bahçeşehir psikolojik tedavi silah
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