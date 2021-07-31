İş dünyasından fidan kampanyasına büyük destek

Orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ülkenin değerlerini dünyayla buluşturan sahadaki neferleri olarak; bugün de sahadayız. Kimsenin endişesi olmasın, değer üzerine değer inşa etmek; bu ülke için köklü bir gelenek. Gelecek nesillere miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiyeyi hep beraber inşa etmek için ihracatçılarımızı yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz.TİM olarak, 100 bini aşkın ihracatçılarımız adına yeşil büyümeye, yeşil geleceğe odaklanmış cennet vatanımızda ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosferdir. Yeşil vatanımızı yeniden ağaçlandırmak adına başlatmış olduğumuz seferberlikle, yeşil bir Türkiye için geleceğe nefes olacağız." diye konuştu.

TESK AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASI BAŞLATTI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için kampanya başlattıklarını bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kısa sürede ülkenin birçok bölgesinde başlayan orman yangınlarının "herkesin ciğerini yaktığını" ifade etti.

Maddi ve manevi kayıpların herkesi üzdüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanan ağaçlar, yangında kaybettiğimiz canlar geleceğimizdi. Yanan ormanlarımızı telafi etmek ve yeniden yeşertmek için TESK olarak düzenlediğimiz kampanya ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar olarak en az bir ağaç dikerek orman yangınlarıyla mücadele seferberliğine destek oluyoruz."

TMB FİDAN BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLATTI

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), orman yangınlarından zarar gören bölgeleri yeniden yeşertmek için fidan bağışı kampanyası başlattı.

TMB Başkanı Erdal Eren , yaptığı yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele eden çalışanlara ve vatandaşlara tüm Türkiye'nin minnet borcu olduğunu ifade etti.