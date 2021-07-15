İş dünyasından 15 Temmuz mesajı

GÜÇLÜ DEMOKRASİ MÜCADELESİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında yaptığı hainliği unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, “Türk halkının, 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu güçlü demokrasi mücadelesi, dillendirilmese dahi, biliyoruz ki tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlenmiştir” dedi. Kaan, şunları kaydetti: “Bulunduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki her bir noktada milletimizin karşı karşıya kaldığı hainliği anlattık. Haksızlığın, kumpasın ve yıkıcı planların iç yüzünü nefesimiz yettiğince ifade ettik, dünyada bu yönde kamuoyu oluşturmak adına var gücümüzle çalıştık. Yurtiçinde 89 noktada, yurtdışında 95 ülke, 225 noktadaki tüm şube ve temsilcilerimiz, etkin bir şekilde bu çalışmalara kendi çabalarıyla ayrıca destek verdi. Bulunduğumuz tüm ülkelerde o gece yaşananları doğru ve net şekilde kamuoyuna anlatmak için iletişim faaliyetleri yürütüyoruz.”