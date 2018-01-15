İş bulma oranı 2017 yılında yüzde 34 arttı

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) yayınladığı aylık istatistik bülteninde yer alan bilgilere göre Aralık ayında işe yerleştirme 74 bin 873 kişi olarak gerçekleşti. Bu ayda işe yerleşen 74 bin 873 kişinin yüzde 63’ü erkek, yüzde 37’si kadın oldu.

2017 yılının ilk 12 ayında ise yüzde 66’sı erkek yüzde 34’ü kadın olmak üzere 1 milyon 57 bin 249 kişi işe yerleşti. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında arttı.

Aralık ayında 193 bin 745 kişilik açık iş alındı

İŞKUR’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 oranında azalış göstererek 193 bin 745 oldu. 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,8 oranında bir artışla 2 milyon 691 bin 257 oldu. Açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden alındı.

Kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 599 bin 292 kişi oldu

Kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 599 bin 292 kişi olarak gerçekleşti. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kadın, yüzde 32’si ise 15-24 yaş grubunda oldu.

Aralık ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 29 bin 701 kişi yararlandı. Aktif işgücü hizmetleri kapsamında; İşbaşı Eğitim Programı; 5 bin 320 programa 13 bin 763 kişi Mesleki Eğitim Kursu; 356 programa

7 bin 782 kişi Girişimcilik Eğitim Programı; 315 programa 8 bin 156 kişi katıldı. 2017 yılı Ocak-Aralık döneminde 116 bin 624 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu düzenlenmiş olup 508 bin 851 kişi programlardan faydalandı. Programlardan faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında arttı.

Aralık ayında İŞKUR 38 bin 757 işyeri ziyareti gerçekleştirdi

Danışmanlık hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 287 bin 21 bireysel görüşme yapılmış olup, 3 bin 125 okul ziyareti gerçekleştirildi. Ocak-Aralık döneminde bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında artışla 4 milyon 276 bin 25, işyeri ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 oranında artışla 601 bin 202, okul ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 oranında azalışla 22 bin 146 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında pasif istihdam politikaları kapsamında 411 bin 26 kişiye 337 milyon 787 bin 545 TL ödendi. 44 bin 643 kişi işsizlik ödeneği almayı hak etmiş olup, İşsizlik ödeneği kapsamında 408 bin 890 kişiye 335 milyon 105 bin 888 TL ödendi. 21 kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında 34 bin 84 TL ödendi. Bin 823 kişiye yarım çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 303 bin 905 TL ödenirken, 292 kişiye ücret garanti fonu kapsamında 1 milyon 343 bin 668 TL verildi.