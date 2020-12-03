İş Bankası yeni kararı resmen duyurdu! Değişti...

İş Bankası harekete geçti ve resmen açıkladı. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka yeni kararını tüm müşterilerine duyurdu. Gişe hizmet saatlerinde değişiklik yapıldı. Karar dün uygulamaya konuldu ve başladı.

İş Bankası harekete geçti ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni karara imza attı. Dev bankadan açıklama geldi. Korona salgınıyla mücadelere ülkede çok sayıda tedbir alındı. Bu tedbirlere ilişkin bankaların da çalışma saatlerine düzenleme getirildi. İş Bankası da gişe hizmet saatlerinde düzenleme yapıldığını duyurdu. Aynı zamanda bankacılık işlemleri için şube dışı kanallar ile evden çıkmadan 7 gün 24 saat işlem yapılabileceğine dikkat çekti.

İŞ BANKASI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için sizin çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gidilmiş olup 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren şubelerimiz saat 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 arasında hizmet verecektir.

Bankacılık işlemleriniz için İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğinizi önemle hatırlatırız."