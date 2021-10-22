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İş Bankası resmen duyurdu! Yeni dönem başlıyor, tüm müşteriler...

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 21:19 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 21:19

İş Bankası müşterilerini yakından ilgilendiriyor. Yeni süreç başlıyor. Resmen duyuruldu. Detaylar belli oldu. Türkiye İş Bankası, esnaf ve KOBİ’lerin ticari hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirdiği yeni çözümü DijiKolay ile ticari müşterilerin dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılıyor ve hizmetleri tek bir çatı altında kolay ve ayrıcalıklı bir şekilde sunuyor.


Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, dijiKolay, e-dönüşüm  hizmetlerinden e-ticaret ve e-ihracat çözümlerine, ödeme sistemlerinden ön  muhasebe ve bulut uygulamalarına kadar her boyutta işletmenin ihtiyacını  karşılayacak şekilde geliştirildi.               
 
Banka, dijital dönüşüm kredisi, dijital tedarikçi finansmanı, dijital  kasa, TekCep gibi ürün ve hizmetlerini de içinde bulunduran DijiKolay ile  KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak, işlerini büyütmesine ve ileriye taşımasına  destek olmaya devam ediyor.               
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı  Şahismail Şimşek, Dijital Dönüşüm Merkezi, Dijital Anadolu Etkinlikleri ve İŞ’TE  KOBİ internet sitesi ile verdikleri hizmetleri bu çözüm ile bir adım daha ileriye  taşıdıklarını vurguladı.             
 
'YENİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"  
 
Uygulamanın, ticaret ve iş yapma şekillerini güncel gelişmelerle  desteklemek isteyen, dijitalleşme konusunda yenilenmek ya da firmasını, işini  geleneksel yöntemlerden modern, inovatif ve dijital sistemlere taşımak, çağdaş  metotlarla hedeflerine ulaşmak isteyen tüm ticari müşterilerine yönelik olduğunu  belirten Şimşek, “Ticaretin zorluklarını biliyoruz ancak ‘her işin de bir  DijiKolayı var’ diyoruz. E-belgeden ön muhasebeye, pazaryeri çözümlerinden tüm  banka kartlarından ödeme alabilecek sanal POS uygulamalarına kadar farklı  ihtiyaçları karşılayacak şekilde müşterilerimizin dijital yeteneklerini artıracak  yeni bir süreci başlatıyoruz. Yaşayan bir platform olarak tasarlanan DijiKolay,  sürekli eklenecek yeni çözümlerle firmaların hayatını kolaylaştıracak.”  değerlendirmesinde bulundu.                      

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