İş Bankası resmen duyurdu! Yeni dönem başlıyor, tüm müşteriler...

İş Bankası müşterilerini yakından ilgilendiriyor. Yeni süreç başlıyor. Resmen duyuruldu. Detaylar belli oldu. Türkiye İş Bankası, esnaf ve KOBİ’lerin ticari hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirdiği yeni çözümü DijiKolay ile ticari müşterilerin dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılıyor ve hizmetleri tek bir çatı altında kolay ve ayrıcalıklı bir şekilde sunuyor.

Türkiye İş Bankası 'ndan yapılan açıklamaya göre, dijiKolay, e-dönüşüm hizmetlerinden e-ticaret ve e-ihracat çözümlerine, ödeme sistemlerinden ön muhasebe ve bulut uygulamalarına kadar her boyutta işletmenin ihtiyacını karşılayacak şekilde geliştirildi.

Banka, dijital dönüşüm kredisi, dijital tedarikçi finansmanı, dijital kasa, TekCep gibi ürün ve hizmetlerini de içinde bulunduran DijiKolay ile KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak, işlerini büyütmesine ve ileriye taşımasına destek olmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Dijital Dönüşüm Merkezi, Dijital Anadolu Etkinlikleri ve İŞ’TE KOBİ internet sitesi ile verdikleri hizmetleri bu çözüm ile bir adım daha ileriye taşıdıklarını vurguladı.

'YENİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ"

Uygulamanın, ticaret ve iş yapma şekillerini güncel gelişmelerle desteklemek isteyen, dijitalleşme konusunda yenilenmek ya da firmasını, işini geleneksel yöntemlerden modern, inovatif ve dijital sistemlere taşımak, çağdaş metotlarla hedeflerine ulaşmak isteyen tüm ticari müşterilerine yönelik olduğunu belirten Şimşek, “Ticaretin zorluklarını biliyoruz ancak ‘her işin de bir DijiKolayı var’ diyoruz. E-belgeden ön muhasebeye, pazaryeri çözümlerinden tüm banka kartlarından ödeme alabilecek sanal POS uygulamalarına kadar farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde müşterilerimizin dijital yeteneklerini artıracak yeni bir süreci başlatıyoruz. Yaşayan bir platform olarak tasarlanan DijiKolay, sürekli eklenecek yeni çözümlerle firmaların hayatını kolaylaştıracak.” değerlendirmesinde bulundu.