İş Bankası resmen duyurdu! Ve değişti, hesabı olanlar...

İş Bankası'ndan yüz binlerce müşteriyi yakından ilgilendiren açıklama geldi. Dev banka tüm müşterilerine kararı SMS ile duyurdu. Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin duyuru yapıldı. Bankadan gelen açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 17 Mayıs 2021 Pazartesi itibariyla şubelerimiz 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz" denildi.