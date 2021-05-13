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İş Bankası resmen duyurdu! Ve değişti, hesabı olanlar...

13 Mayıs 2021 Perşembe - 12:14 | Son Güncelleme : 13 05 2021 - 12:27

İş Bankası resmen duyurdu. Hesabı olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Değişti, pazartesi günü geçerli olacak. Dev banka müşterilerine kararı duyurdu. İş Bankası'ndan çalışma saatlerine yönelik açıklama yapıldı.


İş Bankası'ndan yüz binlerce müşteriyi yakından ilgilendiren açıklama geldi. Dev banka tüm müşterilerine kararı SMS ile duyurdu. Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

İş Bankası'ndan çalışma saatlerine ilişkin duyuru yapıldı. Bankadan gelen açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, 17 Mayıs 2021 Pazartesi itibariyla şubelerimiz 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. İşlemlerinizi İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve Bankamatiklerimizden de gerçekleştirebilirsiniz" denildi.

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