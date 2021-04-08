İş Bankası resmen duyurdu! Ve belli oldu, değişiyor

İş Bankası harekete geçti ve resmen açıkladı. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka yeni kararını hesabı olan tüm müşterilerine duyurdu. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada şubelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Karar 12 Nisan itibarı ile uygulanmaya başlayacak.
Koronavirüs salgınında görülen vaka artışı nedeni ile yeni tedbirler alınıyor. İş Bankası mesai saatlerinde değişikliğe gidiyor. Bankanın çalışma saatleri 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 olarak uygulanıyordu. .İşte yeni çalışma saatleri...
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR
Bankadan yapılan açıklama şöyle;
"Sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir.
Bankacılık işlemleriniz için 7/24 kullanabileceğiniz İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve 0 850 724 0 724 numaralı Çağrı Merkezimiz gibi şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz."