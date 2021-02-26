İş Bankası resmen duyurdu! Ücretlerin yükseleceği tarih...

İş Bankası'ndan yeni karar! Tüm müşterilere duyuruldu. Dev banka tarafından alınan karar bankada hesabı olan herkesi ilgilendiriyor. Tüm Türkiye'de geçerli. Yeni dönem 28 Mart'ta başlıyor. Anında fatura ödeme, bankamatik kartından para çekme, para transferi gibi işlemler için ödenen ücret miktarı değişiyor. İş Bankası müşterileri bu hizmetler için daha fazla ödeme yapacak.

İş Bankası'ndan tüm müşterileri yakından ilgilendiren faiz kararı! 28 Şubat itibarı ile başlıyor. Banka faiz oranlarında değişikliğe gitti. Alınan karar tüm müşterilere duyuruldu. Bankamatik kartları ile yapılan işlemlerden alınan ücretlerde artışa gidildi.

Banka tarafından yapılan açıklama şöyle;

Bankamatik Kartlarımız ile gerçekleştirilen işlemler kapsamında hali hazırda alınan ücretlere

aşağıda yer alan “Ürün ve Hizmet Ücretleri” sayfasından detaylı olarak ulaşılabilmektedir.

Bununla birlikte; Bankamatik Kartı’nız ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere bağlı olarak yansıtılacak ücretler ile ilgili güncellenecek Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi maddelerine aşağıda yer verilmektedir. Belirtilen ücretler Bankamatik Kart’ınızın veya aşağıdaki hizmetlerin kullanılması halinde yansıtılacak olup, ücret muafiyeti koşullarını sağladığınız takdirde Bankamatik Kart’ınıza herhangi bir ücret yansıtılmayacaktır.

Türkiye Şubelerine ait Bireysel Bankamatik Kartları için; 28.03.2021 tarihi itibarıyla değişecek olan ücretlere aşağıda yer verilmiştir. Anında Fatura Ödeme Ücreti 0-10 TL arası işlemler için 1 TL, 10,01 TL-100 TL arası işlemler için 2,75 TL, 100 TL üzeri işlemler için işlem tutarının %2,5’i olarak;

Bankamatik Kartı, Kredi Kartı ve MaxiPara Kart ile Limit Üstü Para Çekme Ücreti asgari

7,67 TL olmak üzere işlem tutarının %1,65’i olarak uygulanacaktır.

04.04.2021 tarihi itibarıyla değişecek olan ücretlere ise aşağıda yer verilmektedir.

Bankamatik Kartı’ndan ve MaxiPara Kart’tan Karttan Karta Para Transferi Ücreti Bankamız

kartlarına 10-1.000 TL arası işlemler için 0,57 TL; 1.000,01-2.000 TL arası işlemler için 1,14

TL; Diğer Banka Kartlarına 10-1.000 TL arası işlemler için 1,14 TL; 1.000,01-2.000 TL arası işlemler için 2,29 TL olarak uygulanacaktır.