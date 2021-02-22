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İş Bankası resmen duyurdu! Tarih belli oldu

22 Şubat 2021 Pazartesi - 9:49 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 12:32

İş Bankası'ndan flaş karar! Dev bankadan herkesi çok yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. O uygulama sona eriyor. Tüm müşterileri yakından ilgilendiren kararda 1 Mart'tan itibaren yapılamayacağı duyuruldu. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "1 Mart 2021 tarihi itibariyle Bankamız kredi kartları için PTTBank aracılığıyla gerçekleştirilen borç ödeme uygulamamız sona erecektir." denildi.


Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. İş Bankası tarafından alınanan karar tüm müşterilere duyuruldu. 1 Mart'tan sonra o hizmetin artık yapılamayacağı bildirildi. İş Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle;
 
"Borç ödeme işlemlerinizi İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarımızdan, Bankamatiklerimizden, Şubelerimizden, Çağrı Merkezimizden veya diğer Bankaların ATM’lerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Hesabınıza para yatırmak için yakınınızda bir İş Bankası Şubesi veya Bankamatik’i yok ise PTT’den İş Bankası’ndaki hesabınıza veya kartınızın hesabına EFT gönderebilirsiniz."

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