İş Bankası resmen duyurdu! Tarih belli oldu

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. İş Bankası tarafından alınanan karar tüm müşterilere duyuruldu. 1 Mart'tan sonra o hizmetin artık yapılamayacağı bildirildi. İş Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Borç ödeme işlemlerinizi İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarımızdan, Bankamatiklerimizden, Şubelerimizden, Çağrı Merkezimizden veya diğer Bankaların ATM’lerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Hesabınıza para yatırmak için yakınınızda bir İş Bankası Şubesi veya Bankamatik’i yok ise PTT’den İş Bankası’ndaki hesabınıza veya kartınızın hesabına EFT gönderebilirsiniz."