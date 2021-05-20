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İş Bankası resmen duyurdu! Ön ödemeli kart ile...

DHA |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 16:08 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 16:08

İş Bankası harekete geçti. Banka tarafından müşterilere duyuruldu. İsteyen herkes yararlanabiliyor. Başvurular internetten yapılıyor. Türkiye İş Bankası ve TEMA Vakfı’nın iş birliği kapsamında geliştirilen Doğasever MaxiPara kartla başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma faaliyetlerine destek olunacağı kaydedildi.


İş Bankası harekete geçti. Yeni gelişme tüm vatandaşlara duyuruldu. Hayata geçirilen TEMA Kart ailesinin yeni üyesi, Doğasever MaxiPara Kart isimli ön ödemeli kart oldu. 10 yıldır müşterilerinin Maximum TEMA Kart aracılığı ile yaptığı her alışveriş üzerinden TEMA Vakfı’na katkıda bulunan İş Bankası, bu özelliği ön ödemeli kart olan Doğasever MaxiPara Kart kullanıcılarına da sunuyor. Doğasever MaxiPara Kart kullanıcılarının yaptığı alışverişler ile İş Bankası’nın kendi kaynaklarından TEMA Vakfı’na katkı sağlanacağı bildirildi.
 
İş Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Doğaya katkı sağlaması hedefi ile sadece dijital kart olarak kullanıma sunulan Doğasever MaxiPara Kart ile doğaseverler, kartlarına yükledikleri tutar kadar harcama yapıyor, MaxiPara Kart kampanyalarından faydalanıyor, hem doğayı hem bütçelerini koruyor. Kart ve kullanım ücreti olmayan Doğasever MaxiPara Kart’a İş Bankası müşterisi olsun olmasın herkes başvurabiliyor ve kart başvurusu Maximum Mobil içerisinden kolayca yapılabiliyor” ifadelerine yer verildi.
 
 

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