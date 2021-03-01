İş Bankası'ndan flaş karar! Kaldırıldı, bugün başlıyor

İş Bankası tüm müşterilerine duyurdu. Yeni karar bugün itibarı ile uygulanmaya başlıyor. Herkesi yakından ilgilendiren değişiklik kararı ile o uygulama sona eriyor. Bugünden itibaren yapılamayacak. PTTBank aracılığıyla gerçekleştirilen borç ödeme uygulama 1 Mart Pazartesi gününden itibaren kaldırıldı.

İş Bankası tarafından birçok müşteriyi yakından ilgilendiren bir karar alındı. Yeni karar tüm vatandaşlara duyuruldu. İş birliği sona erdi. Borç ödeme işlemi artık yapılamayacak.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;