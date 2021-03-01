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İş Bankası'ndan flaş karar! Kaldırıldı, bugün başlıyor

01 Mart 2021 Pazartesi - 7:17 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 7:24

İş Bankası tüm müşterilerine duyurdu. Yeni karar bugün itibarı ile uygulanmaya başlıyor. Herkesi yakından ilgilendiren değişiklik kararı ile o uygulama sona eriyor. Bugünden itibaren yapılamayacak. PTTBank aracılığıyla gerçekleştirilen borç ödeme uygulama 1 Mart Pazartesi gününden itibaren kaldırıldı.


İş Bankası tarafından birçok müşteriyi yakından ilgilendiren bir karar alındı. Yeni karar tüm vatandaşlara duyuruldu. İş birliği sona erdi. Borç ödeme işlemi artık yapılamayacak. 

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;
 
"Borç ödeme işlemlerinizi İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarımızdan, Bankamatiklerimizden, Şubelerimizden, Çağrı Merkezimizden veya diğer Bankaların ATM’lerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Hesabınıza para yatırmak için yakınınızda bir İş Bankası Şubesi veya Bankamatik’i yok ise PTT’den İş Bankası’ndaki hesabınıza veya kartınızın hesabına EFT gönderebilirsiniz."
 

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