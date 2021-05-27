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İş Bankası resmen duyurdu! İlk kez...

AA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 16:22 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 16:22

İş Bankası harekete geçti. Yeni gelişme tüm vatandaşlara duyuruldu. Bankadan yapılan açıklamada pilot olarak uygulanan işlemin artık canlı ortamda da yapıldığı duyuruldu. Türkiye İş Bankası, blockchain teknolojisini kullanarak dış ticarete aracılık eden ve dış ticarette ödeme garantisi veren ilk Türk bankası oldu.


İş Bankası'ndan bir ilk! Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Şişecam, Kuraray  Europe GMBH, İş Bankası ve Commerzbank’ın taraf olduğu işlem, 10 Mayıs 2021’de  Marco Polo platformu üzerinden gerçekleştirildi. 
 
Geçen yılın mayıs ve kasım aylarında pilot ortamda yapılan iki işlem  ile blockchain teknolojisini test eden İş Bankası’nın gerçekleştirdiği bu son  işlem, Türkiye’de blockchain teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ilk canlı  dış ticaret işlemi olma özelliği taşıyor. Almanya ve Türkiye arasındaki bu İşlem,  aynı zamanda uluslararası “Marco Polo” platformunun ödeme garantisi modülünde  yapılan ilk işlem oldu
 
İşlem kapsamında, Şişecam tarafından Almanya’da faaliyet gösteren  Kuraray GMBH’den yapılması planlanan ithalata ilişkin sipariş, Marco Polo  platformu üzerinde bir akıllı sözleşme olarak oluşturuldu.
 
Akıllı sözleşmenin taraflarca onaylanması ile İş Bankası, vadede ödeme  yapma taahhüdü vererek işleme finansal garanti sağladı ve ithalat süreci  geleneksel yönteme göre çok daha kısa süre içinde başlamış oldu.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı  Şahismail Şimşek, blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerin, geleneksel iş  modellerindeki operasyonel iş yükünü ortadan kaldırdığını, taraflara şeffaflık,  hız ve güven sağlayan bir alternatif sunduğunu vurguladı.
 
Şimşek, Uluslararası ticarette evrak gönderme ve kontrol süreçlerinin  daha da zorlaştığı salgında dış ticaret işlemlerinin hızlanması, şeffaflaşması ve  dijitalleşmesi ihtiyacının daha da önem kazandığını ifade ederek şunları  kaydetti: 
 
  "2020 yılında gerçekleştirdiğimiz iki pilot işlemden sonra şimdi de  canlı ortamda blockchain teknolojisi ile dış ticaret işlemini başarıyla  tamamladık. Artık fiziksel evraklara dayalı ödeme şekillerinin önemi azalıyor;  verilerin eşleşmesine ve elektronik ticarete dayalı bankacılık hizmetlerine  duyulan ihtiyaç artıyor. Biz de her alanda müşterilerimize inovatif ve katma  değerli çözümler sunma anlayışımız çerçevesinde, blockchain teknolojisini  dijitalleşme çalışmalarımızda özel olarak konumlandırıyoruz. Böylelikle, hızla  değişen uluslararası ticaret ortamında müşterilerimizi geleneksel çözümlere ek  olarak yeni finansal ürünlerle tanıştırmak üzere çözümler üretiyoruz.”
 
İş Bankası, 27 Mayıs 2020’de blockchain teknolojisiyle ilk pilot dış  ticaret finansman işlemini gerçekleştirmiş ve bu teknolojiyi kullanarak ödeme  garantisi veren ilk Türk bankası olmuştu. Banka, Kasım 2020’de de ikinci pilot  işlemini yine Marco Polo platformu üzerinden Sanko Holding, Süper Film, Brückner  Group, Commerzbank ile yapmıştı.             

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