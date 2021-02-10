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İş Bankası resmen duyurdu! Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor...

10 Şubat 2021 Çarşamba - 16:38 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 17:00

İş Bankası resmen duyurdu. Bankada hesabı olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka kredi ve mevduatlar ile ilgili açıklama yaptı. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada kredi ötemeleri, tahsis edilen kredi limitleri, vadesiz mevduatlarla ilgili gelişmeler tek tek duyuruldu. Aynı zamanda gerçekleştirilen bir ilkten de bahsedildi. Bankanın 2020 yılında 6,8 milyar lira net kar elde ettiği de bildirildi. 2020 yılsonu itibariyle, toplam mevduat hacmi 368,9 milyar TL’ye ulaştı. Öte yandan İş Bankası yeni faiz oranını da açıklamıştı. İşte İş Bankası'ndan yapılan önemli açıklama...


İş Bankası gelişmeleri resmen duyurdu. Kredi ötemeleri, tahsis edilen kredi limitleri, vadesiz mevduatlarla ilgili açıklama geldi. Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, 2020 yılsonu  itibarıyla aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 26,9 oranında artırarak  593,9 milyar TL’ye yükseltti ve "Türkiye’nin en büyük özel bankası" unvanını  sürdürdü.
 
Yılsonu itibarıyla 6,8 milyar TL düzeyinde net kar elde eden ve dönem  sonu itibarıyla sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,7 seviyesinde gerçekleşen İş  Bankası’nın özkaynak büyüklüğü ise 67,8 milyar TL düzeyinde oluştu.
 
KREDİ AÇIKLAMASI
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü  Adnan Bali, 2020 yılının, salgın sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen kesintisiz  hizmet sunma güçlerini kanıtladıkları bir yıl olduğunu belirterek, "Bu dönemde  gerek kredi ötelemeleri, gerekse tahsis edilen ilave kredi limitleri vasıtasıyla,  tüm imkânlarımızla reel sektör ve hane halkına destek olmaya devam ettik. Yılsonu  itibarıyla nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız kaynak  tutarı 485,1 milyar TL’ye ulaştı.” ifadelerini kullandı.
 
VADESİZ MEVDUATTA EN BÜYÜK ÖZEL BANKA
 
2020 yılsonu itibarıyla, toplam mevduat hacmi 368,9 milyar TL’ye  ulaşan Banka, vadesiz mevduatta da Türkiye’nin en büyük özel bankası olmaya devam  etti. Ana fonlama kaynağı olan mevduatın toplam pasif içindeki payı yüzde 62,1  seviyesinde oluşurken; maliyet odaklı bir yaklaşımla kaynak yapısını  çeşitlendirmeye devam eden İş Bankası, Mayıs ve Kasım aylarında imzalanan  anlaşmalarla toplam 1,6 milyar ABD doları tutarında sendikasyon kredisi sağladı.
 
 
KATKI SERMAYE NİTELİĞİNDE İLK PİYASA İŞLEMİ
 
Banka, yıl içerisinde ayrıca 750 milyon ABD Doları tutarında sermaye  benzeri tahvil ihraç etti. Bu ihraç 2018 yılının Şubat ayından bu yana Türk  bankaları tarafından yurtdışından gerçekleştirilen, katkı sermaye niteliğindeki  ilk piyasa işlemi oldu. Yatırımcılardan yoğun ilgi gören söz konusu ihraç ile İş  Bankası, ülke ekonomisine desteğini sürdürdü.
 
ÇOK YÖNLÜ BANKACILIK HİZMETİ
 
Bankacılık sektörünün dijital dönüşümünü Kovid-19 salgınıyla ivme  kazandığı 2020 yılında da çeşitlendirilmiş dijital hizmet platformları ile çok  yönlü bankacılık hizmeti sunmaya devam eden İş Bankası’nın dijital müşteri sayısı  yılsonunda 9,2 milyona yükselirken, şube dışı kanallardan gerçekleştirilen  işlemlerin toplam işlemler içerisindeki payı yüzde 96 seviyesine ulaştı.
 
İŞ BANKASI YENİ FAİZ ORANLARI
 
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda İş Bankası yeni faiz oranını açıklamıştı. Bankadan müşterilerine gönderilen e-mailde, "1 Mart 2021 itibariyle ek hesabınız için; faiz oranının aylık %1.89, gecikme faiz oranının ise aylık %2.19 olarak uygulanacağını bilgilerinize sunarız" denilmişti.
 

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