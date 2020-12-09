İş Bankası resmen duyurdu! Detaylar belli oldu

İş Bankası'ndan herkesi çok yakından ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Yeni dönem dev banka tarafından müşterilere resmen duyuruldu. Bir dönem sona erdi. Banka tarafından yapılan açıklamada 'hazır olun' denilerek müşterilerle yeni gelişmenin detayları paylaşıldı. IBAN olmadan da yapılabileceği duyuruldu. İş Bankası para transferinde yeni dönem ile ilgili detayları paylaştı.

İş Bankası tarafından yeni bir adım atıldı. Dev banka güzel gelişmeyi vatandaşlarla paylaştı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren karar ile para transferinde yeni bir dönem başlamış olacak. İş Bankası 'çok az kaldı' diyerek IBAN'sız para transferinin detaylarını paylşatı.

Dev bankadan yapılan açıklamada IBAN'sız para transferinin nasıl yapılacağı şöyle açıklandı;

IBAN'sız para transferine cok az kaldı.IsCep ya da Internet Subesi'nden- Para Aktarma - Kolay Adres menüsüne girin.

Hesaplarınıza cep telefonu,e-posta,TCKN gibi sık kullandığınız bilgilerinizi kolayca tanımlayin. IBAN/hesap numarasına gerek kalmadan zahmetsiz 7/24 para transferine hazır olun.

İŞBANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası tarafından yapılan diğer bir açıklamada ise koronavirüs salgını nedeni ile mesai saatlerinin değiştirildiği duyuruldu. Müşterilerin ve çalışanların salgından etkilenmemeleri için İş Bankası çalışma saatleri; 10-00 -12.30 ve 13.30-16.00 olarak değiştirildi.