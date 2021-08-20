İş Bankası resmen duyurdu! 3 ay ücretsiz, 10 bin TL limiti var

İş Bankası harekete geçti. Yeni uygulama başlıyor. 3 ay boyunca ücret ödenmeyecek. Limit 10 bin lira olarak belirlendi. Başvuru için son gün ise 31 Ağustos. Dev bankadan yapılan açıklamada kampanyanın detayları paylaşıldı. Türkiye İş Bankası, ödeme çözümlerine yeni eklediği POS’um Cepte ile NFC özellikli Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla veya tabletlerle temassız özellikli banka/kredi kartlarından ödeme alınmasını da mümkün hale getiriyor.

İş Bankası'ndan resmi açıklama geldi. 3 ay ücretsiz olacağı duyuruldu. İş Bankası 'ndan yapılan açıklamaya göre, banka bu özelliği 31 Ağustos’a kadar Maximum İşyerim Uygulamasından başvuru yapan müşterilerine 3 ay boyunca 10.000 TL işlem hacmine kadar ücretsiz ve komisyonsuz olarak sunuyor.

Banka, 31 Ağustos tarihine kadar uzattığı, İşCep, Maximum İşyerim ve İnternet Şube üzerinden yapılan Yazarkasa POS, Mobil POS veya Sabit POS başvurularında esnaf, gerçek kişi tacir ve tüzel kişi müşterilerine 3 ay süre ile POS kullanım ücreti istisnası kampanyası ile farklı ihtiyaçlara sahip müşterilerine de alternatif çözümler sağlıyor.

POS cihazları Maximum İşyerim ile cepte

Maximum İşyerim uygulamasına kazandırılan yeni fonksiyonlar ile ticari hayatın her aşamasına yönelik dijital çözümler sunan İş Bankası, değişen müşteri davranışlarını da dikkate alarak ürün altyapısına hızla kazandırdığı yeniliklerle üye işyerlerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Maximum İşyerim uygulamasındaki ödeme çözümlerine eklenen son özellik ile de NFC özellikli Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla veya tabletlerle temassız özellikli banka/kredi kartlarından veya mobil ödeme özellikli Android cep telefonlarından ödeme alınması mümkün hale geldi. Temassız işlem limiti üzerindeki işlemlerde ise kart şifresi cihaza girilerek ödeme yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kaygalak, Maximum İşyerim üzerinden sadece bilinen kart şemaları değil yurtdışındaki tüm majör ödeme yöntemlerine de destek verildiğini belirterek, şunları kaydetti: