20 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.436 -0.26 EURO 9,9590 -0.14
USD 8,5210 0.17 ALTIN 488,880 0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

İş Bankası resmen duyurdu! 3 ay ücretsiz, 10 bin TL limiti var

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 15:39 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 15:39

İş Bankası harekete geçti. Yeni uygulama başlıyor. 3 ay boyunca ücret ödenmeyecek. Limit 10 bin lira olarak belirlendi. Başvuru için son gün ise 31 Ağustos. Dev bankadan yapılan açıklamada kampanyanın detayları paylaşıldı. Türkiye İş Bankası, ödeme çözümlerine yeni eklediği POS’um Cepte ile NFC özellikli Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla veya tabletlerle temassız özellikli banka/kredi kartlarından ödeme alınmasını da mümkün hale getiriyor.


İş Bankası'ndan resmi açıklama geldi. 3 ay ücretsiz olacağı duyuruldu. İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka bu özelliği 31  Ağustos’a kadar Maximum İşyerim Uygulamasından başvuru yapan müşterilerine 3 ay  boyunca 10.000 TL işlem hacmine kadar ücretsiz ve komisyonsuz olarak sunuyor.         
 
Banka, 31 Ağustos tarihine kadar uzattığı, İşCep, Maximum İşyerim ve  İnternet Şube üzerinden yapılan Yazarkasa POS, Mobil POS veya Sabit POS  başvurularında esnaf, gerçek kişi tacir ve tüzel kişi müşterilerine 3 ay süre ile  POS kullanım ücreti istisnası kampanyası ile farklı ihtiyaçlara sahip  müşterilerine de alternatif çözümler sağlıyor.       
 
 POS cihazları Maximum İşyerim ile cepte         
 
Maximum İşyerim uygulamasına kazandırılan yeni fonksiyonlar ile ticari  hayatın her aşamasına yönelik dijital çözümler sunan İş Bankası, değişen müşteri  davranışlarını da dikkate alarak ürün altyapısına hızla kazandırdığı yeniliklerle  üye işyerlerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Maximum İşyerim  uygulamasındaki ödeme çözümlerine eklenen son özellik ile de NFC özellikli  Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarla veya tabletlerle temassız  özellikli banka/kredi kartlarından veya mobil ödeme özellikli Android cep  telefonlarından ödeme alınması mümkün hale geldi. Temassız işlem limiti  üzerindeki işlemlerde ise kart şifresi cihaza girilerek ödeme yapılabiliyor.             
 
  Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı  Serkan Kaygalak, Maximum İşyerim üzerinden sadece bilinen kart şemaları değil  yurtdışındaki tüm majör ödeme yöntemlerine de destek verildiğini belirterek,  şunları kaydetti:
 
"İş Bankası olarak uzunca bir süredir müşterilerimizin hayatlarını  kolaylaştırmak vizyonuyla hem temassız ödeme yöntemlerinin zenginleştirilmesi hem  de işlemlerin uçtan uca dijital platformlarda tamamlanması için çalışıyoruz. Bu  vizyon doğrultusunda, fiziki ve e-ticaret işlemlerinde üye işyerlerimize  sunduğumuz zengin ödeme alma yöntemlerini Maximum İşyerim uygulaması ile mobilden  de müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Maximum İşyerim uygulamasını indiren  bankamız müşterisi esnaf ve KOBİ’ler, şubeye gitmeksizin Maximum İşyerim  üzerinden 7 gün 24 saat başvuruda bulunup NFC özellikli telefonları ile herhangi  bir limit olmadan temassız ödeme almaya başlayabiliyorlar. Bunun yanında İş  Bankası üye işyeri olan esnaf ve KOBİ’ler tek bir uygulama üzerinden AliPay,  WeChat Pay ve UnionPay’den İstanbul Kart, Karekod veya Link ile ödeme almaya  kadar çok geniş tahsilat seçeneğine sahipler. Türkiye’nin en geniş kabul ağına  sahip mobil uygulamasında, ticari hesabı ve dijital kullanım şifresi olan  müşterilerimizin POS’um Cepte’yi 3 ay boyunca ücretsiz kullanmak için tek  yapmaları gereken şey, Maximum İşyerim Uygulamasını indirmeleri ve şubeye  uğramadan tüm başvurularını uygulamamız üzerinden tamamlamaları."       

ETİKETLER

İş Bankası İş Bankası kredi İş Bankası duyuru İş Bankası açıklama banka duyuru banka açıklama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.