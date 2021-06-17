İş Bankası resmen duyurdu! Devreye alınıyor

Türkiye İş Bankası resmen duyurdu. Yüz binleri ilgilendiriyor. Dev banka kredi kampanyasını açıkladı ve başladı. Yeni ürün geliştirildi. Önceden avantajlı koşullarla Çevreci Taşıt Kredisi'ni duyuran İş Bankası, şimdi de Çevreci İşyeri Kredi Kampanyası'nı açıkladı. Yeni kampanya ile A ve B sınıfı enerji kimlik belgesi, LEED (gold ve üstü kategori) veya BREEAM (çok iyi ve üstü kategori) sertifikalarına sahip çevreci binalardan iş yeri alımına yönelik avantajlı koşullar sağlanıyor.

Türkiye İş Bankası 'ndan yapılan açıklamaya göre, daha önce elektrikli ve hibrit araçlara avantajlı koşullar uygulamaya başlayarak ürün ve hizmet gamına Çevreci Taşıt Kredisi'ni ekleyen banka, yeşil binalardan iş yeri alımlarını finanse etme konusunda da yeni bir ürün geliştirerek Çevreci İşyeri Kredi Kampanyası'nı başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Karbon emisyonunun azaltılması, su ve enerji tasarrufunun sağlanması, denizde ve karada doğal çevrenin korunması, kısaca çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin alınması gereken aksiyonları, yarınlarımıza karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Finansal destek sağladığımız yatırım projelerinden kaynaklanan potansiyel çevresel ve sosyal etkileri ulusal ve uluslararası kanun, yönetmelik ve iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendiriyor, yatırım bedeli belirli bir büyüklüğün üzerindeki yeni yatırım projelerini Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli'ne tabi tutuyoruz.

Bununla da yetinmiyor, sürdürülebilir temiz bir çevre için başlattığımız çalışmaları ivmelendirerek artırıyoruz. Çevreci taşıt kullanımına yönelik desteklerimizi daha önce hayata geçirmiştik. Şimdi, Çevreci İşyeri Kredimizi hayata geçiriyoruz. Yeni kampanyamız ile A ve B sınıfı enerji kimlik belgesi, LEED (gold ve üstü kategori) veya BREEAM (çok iyi ve üstü kategori) sertifikalarına sahip çevreci binalardan iş yeri alımına yönelik avantajlı koşullar sağlıyoruz."

"Çevre dostu yatırımları desteklemeye devam edeceğiz"

Çevreci finansman yaklaşımında ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini aktaran Şimşek, "Daha önce lansmanını yaptığımız İş'te Güneş Kredisi ile tercihen enerji yoğun sektörlerde faaliyet gösteren veya elektrik tüketimi yüksek olan ticari müşterilerimizin, öz tüketim amaçlı gerçekleştirecekleri çatı ve cephe tipi lisanssız GES yatırımlarına finansman desteği sunmaya başlamıştık. Çevreci İşyeri Kredisi Kampanyamız, bu yaklaşımımızı tamamlayan bir çalışma. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında öncü bankalardan biri olarak çevre dostu yatırımları desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.