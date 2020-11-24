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İş Bankası resmen açıkladı! Kredi kartları...

24 Kasım 2020 Salı - 8:59 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 9:27

İş Bankası açıkladı. Kredi kartlarıyla yapılan işlemlerle ilgili yüz binlerce müşteriyi yakından ilgilendiren gelişmeler tek tek duyuruldu. Dev bankadan yapılan açıklamada salgın nedeniyle yaşanan tedirginliği ortadan kaldırmak amacıyla kredi kartıyla temassız işlemlerden ve yeni ödeme sisteminden bahsedildi. Aynı zamanda önem kazanan bir diğer konunun ise alışverişlerdeki kartlı ödemeler olduğu ifade edildi.


İş Bankası yeni gelişmeleri tek tek açıkladı. Dev bankadan yapılan açıklamada temassız ödeme, yeni ödeme sistemi, kişisel asistan, kredi kartı ile alışveriş olmak üzere birçok uygulamadan bahsedildi. Türkiye İş Bankası Genel Müdür  Yardımcısı Yalçın Sezen, İş Bankası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını döneminde mobil ve internet bankacılığı alanında müşterilerine sunduğu  hizmetler hakkında bilgi verirken, gelecek dönemde teknolojinin bankacılık  sektörüne etkilerini de değerlendirdi.
 
 Mobil bankacılık başta olmak üzere dijital bankacılık faaliyetleri  konusunda bugüne kadar yapmış oldukları yatırımların faydasını bu dönemde  gördüklerini belirten Sezen, mekan ve zamandan bağımsız olarak bankacılık  işlemlerini yapma imkanı sunan, geniş fonksiyon setine sahip İşCep, maximum  mobil, internet şubesi hizmetleri ve güçlü teknolojik alt yapı ile müşterilerin  ihtiyaçlarını kesintisiz olarak hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleştirebilmeleri  için çok hazırlıklı olduklarını anlattı.
 
KİŞİSEL ASİSTAN
 
Sezen,  İşCep, maximum mobil, whatsapp, google asistan ve facebook  messengerdan ulaşılabilen, yapay zeka tabanlı kişisel asistan maxi'nin bu dönemde  yüz yüze iletişimin önemli bir alternatifi olduğuna dikkati çekti.
 
Kovid-19'dan önce maxi'nin 1,8 milyon olan aylık diyalog sayısının  pandemi sonrası dönemde 3 milyona yaklaştığını söyleyen Sezen, sosyal mesafenin  artarak, temasın azaldığı bu dönemde bireylerin güvenliği açısından önem kazanan  bir diğer konunun da alışverişlerdeki kartlı ödemeler olduğunu ifade etti.
 
BANKAMATİKLERDEN TEMASSIZ İŞLEM
 
Sezen, müşterilerin temassız veya en az temasla bankacılık işlemlerini  gerçekleştirebilmeleri için, müşterilere İşCep'ten karekod ile bankamatiklerden  temassız para yatırma/çekme, fatura ödeme, Western Union veya swift ile yurt  dışına para gönderme/alma, karttan karta para transferi işlemlerine yönelik yoğun  iletişim çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.
 
Kısa bir zaman zarfında geliştirdikleri Geleceğe Öde platformu ile  işletmelerin kapalı oldukları dönemde de ürün ve hizmetlerini satabilmelerine  imkan sağladıklarını belirten Sezen, küçük işletmeler ile sürekli müşterilerini  buluşturdukları bu online platformda işletmelerin kuponla ön satış  yapabildiklerini söyledi.
 
ŞİFRESİZ, HIZLI VE KOLAY
 
Yalçın Sezen, mobil ve internet bankacılığı kanallarıyla ilgili de bu  dönemde önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.
 
İşCep üzerinde geliştirdikleri "Market" özelliği ile müşterilerin  bankacılık dışındaki pek çok mobil uygulamaya şifresiz, hızlı ve kolay bir  biçimde ulaşmalarını, e-devlete direkt girişten ticari işlemlere, sigortadan  yatırıma, ödeme sistemlerinden kültür ve sanat alanına kadar pek çok ihtiyacın  aynı dijital platform içerisinden uçtan uca karşılanmasını sağladıklarını  belirten Sezen, pandemi döneminde müşterilerin dijital bankacılık davranışlarında  da önemli değişimler gözlemlediklerini söyledi.
 
KREDİ KARTLARI İLE TEMASSIZ ALIŞVERİŞ
 
Sezen, İş Bankası'nın 2019 sonu itibarıyla 7,8 milyon olan mobil  bankacılık müşteri sayısının 9 milyona ulaştığını ifade ederek, şöyle devam etti:
 
"Mobil ve internet şubeden yapılan işlemlerin toplam işlemler içindeki  payı pandemi öncesi şubat ayında yüzde 79 idi. Mayıs sonunda yüzde 83'e ulaştı,  eylül sonunda yüzde 83 seviyesini koruduğunu görüyoruz. Benzer durum tüm şube  dışı bankacılık kanalları için incelendiğinde ise tüm dijital kanallardan yapılan  işlemlerin toplam işlemler içindeki payı Şubat 2020'de yüzde 94, mayıs ve eylül  sonlarında ise yüzde 96 olarak gerçekleşti. Kovid süresince (Mart–Eylül 2020  döneminde) geçen yılın aynı dönemine kıyasla aylık temassız ödeme hacmimizde 8  katın üzerinde bir artış gerçekleşti. Yaklaşık 1,2 milyon müşterimiz, kredi  kartları ile ilk kez temassız alışveriş yaptı. Geçen sene alışverişlerimizde  kullandığımız temassız ödeme her 10 işlemden biri diyebileceğimiz bir istatistiğe  sahipti. Şu an ise yüz yüze yapılan ödemelerde her 2 işlemden biri temassız  olarak gerçekleşiyor diyebiliriz."
 
YÜZDE 50 ARTTI
 
Sezen, mobilden yapılan temassız ödeme (NFC) işlemlerinde, pandemi  dönemi ile birlikte aylık ortalama işlem adedinin pandemi öncesi döneme göre  yüzde 118, karekod ile ödemelerin ise yüzde 164 arttığını belirtti.
 
Müşterilerin, araçtan inmeden akaryakıt alımını sağlayan ve çok sık  kullanılan maximum mobil uygulamasının bu özelliğini tercih etme oranının yüzde  50 arttığını ifade eden Sezen, "Bankamatiklerimizden karekod ile para çekme ve  yatırma işlemleri 15 Mart öncesi dönem ortalaması ile kıyaslandığında, işlem  adetlerinde yaklaşık yüzde 34, işlem hacimlerinde ise para çekmede yüzde 35, para  yatırmada yüzde 77’lik bir artış meydana geldi. Para çekme işlemlerinde bugün her  10 işlemden biri karekod ile gerçekleşiyor." şeklinde konuştu.
 
300 BİNE YAKIN MÜŞTERİ İLK KEZ ONLİNE ALIŞVERİŞE YÖNELDİ
 
Genel Müdür Yardımcısı Sezen, Kovid-19 süresince sosyal mesafenin  azaldığı ve evde kalmak zorunda kalındığı bu dönemde alışveriş davranışının  e-ticaret tarafında yükselişe geçtiğini belirtti.
 
Bu dönemin ihtiyaçları ile paralel sektörde market, elektronik eşya ve  pazaryeri sitelerindeki e-ticaret işlem hacimlerinin 15 Mart öncesi döneme göre  yüzde 80 arttığını ifade eden Sezen, "Bankamız işlem hacmi ise yüzde 122 artış  gösterdi. Daha önce kartında hiç e-ticaret işlemi bulunmayan 300 bine yakın  müşterimizin bu dönemde ilk kez online alışverişe yöneldiğini de gördük." dedi.
 
Sezen, bu dönem sokağa çıkma kısıtlamasının, 65 yaş ve üstü bireylere  ekstra zorluklar getirdiğini, tüm ihtiyaçlarını evden karşılamak zorunda kalan bu  yaş grubundaki müşterilerin mobil kullanım davranışlarında artış olduğunu  söyledi.
 
Kovid 19 öncesine göre, İşCep'in günlük aktif kullanıcı sayısı  içerisinde söz konusu yaş grubu müşterilerin payının yüzde 23 artış gösterdiğini  ifade eden Sezen, "Mobil ödeme platformumuz maximum mobile giriş yapan 60 yaş  üstü kullanıcı adedi Kovid 19 öncesi döneme göre yüzde 52 seviyesinde arttı.  Oranın bu kadar yüksek olmasının önemli bir nedeni de cep telefonu ile temassız  olarak yapılan mobil ödemelerdi." şeklinde konuştu.
 
DİJİTALLEŞME ARTIYOR
 
Yalçın Sezen, uzunca süredir dünyanın görmediği, önceden hiç kimsenin  tecrübe etmediği bir dönemden hep birlikte geçildiğini, bireylerin, kurumların ve  ülkelerin görünmeyen bir düşmanla savaş halinde olduğunu söyledi.
 
Pandeminin ekonomik ve sosyolojik etkilerinin kuşkusuz uzun yıllar  konuşulacağını belirten Sezen, "Bu dönem yaşadığımız değişim devam edecek.  Değerlerimizden günlük davranışlarımıza kadar bir değişim yaşayacağız." dedi.
 
Bireylerin parayla olan ilişkisinin yeniden şekilleneceğini ifade eden  Sezen, şunları kaydetti:
 
"Sosyal anlamda dijitalleşme daha hızlı bir şekilde artıyor.  Pandemiden önce dijitalleşme yönünde değişen davranışlar pandemi ile birlikte hız  kazandı. Dijitale daha uzak kalanların katılımı ile birlikte bundan sonra daha da  hızlanacak. Değişimin hızı artarken, kurumların da bu değişimin gerisinde  kalmadan dijitalleşmesi elzem olacak, değişime ayak uyduramayan kurumların  kaybolduğunu göreceğiz. Mobil ve yapay zeka teknolojilerinde, özellikle  bankacılık sektörü olarak ciddi yol kat ettik. Mobili tamamladık, yapay zeka  teknolojilerini olgunlaştırdık. Bundan sonraki dönemde yapay zeka  teknolojilerinin daha yaygın kullanımı ve blockchain teknolojisinin de  örneklerinin hayata geçmesi ile yeni bir kırılma çağına geçebileceğimizi  söyleyebilirim."
 
YENİ ÖDEME SİSTEMİ
 
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezen, yakın dönemde hayatımıza  girecek en yeni deneyimin FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olacağını  söyledi.
 
Dijitalleşmenin hızlandığı ve bireylerin beklentilerinin daha fazla  hız ve kolaylık yönünde geliştiği bir dönemde, çok yakın zamanda Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulan bu yeni ödeme sistemi ile  bireylerin hayatını kolaylaştıran katma değerli yenilikçi bir çözüm sunacaklarını  belirten Sezen, ödeme sistemlerine yeni bir halka olacak FAST'ın dijitalleşmeye  olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.
 
Sezen, gelişen teknolojilere paralel bireylerin davranışlarındaki  değişimle ortaya çıkan, daha fazla pratiklik, hız ve kolaylık yönündeki  beklentiyi karşılayacağını, sürtünmesiz dijital çözümlere örnek olacağını ve bu  anlık ödeme yönteminin zamanla nakdin yerini alacağını dile getirdi.
 
Yıllardır dilimize yerleşmiş olan havale, EFT kavramlarının adının  "Fon Transferi" olacağını söyleyen Sezen, bu tür yenilikçi finansal  teknolojilerin, finans sektörünün tüm tarafları için yenilikçi hizmetlerin hayata  geçirilmesinin de yolunu açacağını vurguladı.
 
ÖDEME SİSTEMLERİNDE KAREKOD KULLANIMI
 
Yalçın Sezen, 2021 itibarıyla finans sektöründe yürürlüğe girecek yeni  yasal düzenlemelerin değişimi daha da tetikleyeceğini ve iş modellerinin  farklılaşacağını söyledi.
 
"Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin  Tebliğ Taslağı" yürürlüğe girdiğinde, ıslak imza sürecinin ortadan kalkacağını ve  henüz müşterileri olmayan kişilere uçtan uca dijital bir deneyimle dakikalar  içinde müşteri olma imkanı sunabileceklerini belirten Sezen, finansal  sistemdeki verilerin API'ler aracılığıyla 3. partilerin erişimine açılmasını  sağlayan Açık Bankacılık uygulamalarına dair düzenlemelerin yıl sonuna kadar  yapılacağını bildirdi.
 
Sezen,  2021 yıl sonuna kadar uyum sürecinin bulunduğunu ve 2022  döneminin açık bankacılık uygulama örneklerini daha yaygın şekilde görmeye  başlayacakları bir yıl olacağını ifade etti.
 
Gelecek yıl sonuna kadar alt yapısının tamamlanması öngörülen  TR Karekod yönetmeliği ile para yatırma/çekme, para transferi, fatura ödeme  işlemlerinde karekod üretim ve kullandırma standartlarında yapılacak düzenlemeler  sayesinde, ödeme sistemlerinde karekod kullanımındaki verimlilik ve finansal  kapsayıcılığın artacağını dile getiren Sezen, "Değişim ne yönde olursa olsun  değişmeyen tek gerçek insanın kendisi, insani değerler ve müşteri deneyimi  olacak." diyerek sözlerini tamamladı.
 

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