İş Bankası'nda Adnan Bali'nin görevi bırakacağı iddiası ile ilgili açıklama

İş Bankası'nda yaklaşık 10 yıldır genel müdür olarak görev yapan Adnan Bali'nin görevden ayrılacağı iddia edilmişti. Bankadan açıklama geldi. Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Adnan Bali'nin görevinin başında olduğu belirtildi.

Türkiye İş Bankası 'nda 1 Nisan 2011 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevinde bulunan Adnan Bali'nin görevi bırakacağı iddia edilmişti.Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre İş Bankası'nda 35 yılını tamamlayan Bali'nin yönetim kurul üyesi olarak devam edeceği öne sürülmüştü. Bali'den boşalan Genel Müdürlük koltuğuna Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın oturmasının beklendiği vurgulanmıştı.

BANKADAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye İş Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Çeşitli basın-yayın organlarında genel müdürümüz sayın Adnan Bali'nin istifa ettiğine dair yer alan haberler asılsızdır." denildi. Açıklamada, Adnan Bali'nin görevini sürdürmekte olup konuya ilişkin yarın düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

ADNAN BALİ KİMDİR?

Adnan Bali 1962 yılında İslahiye, Gaziantep'te doğdu. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu1986'da Türkiye İş Bankası'na 1986 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 1994 yılına kadar 8 yıl boyunca bu görevde bulundu. Daha sonra aynı bankada çeşitli pozisyonlarda müdürlük ve müdür yardımcılığı yaptı ve 2006 yılında genel müdür yardımcısı olarak atandı. Bu görevde 5 yıl kaldıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Ersin Özince'nin yerine, 2011 yılında Genel Müdür olarak atanmıştır.Bali, yaklaşık 10 yıldır İŞ Bankası'nda görev yapıyordu.